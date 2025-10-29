Suscríbete
Famosos

Conductor de Univision por fin sale del clóset: “Por respeto y amor, esperé a que mi padre falleciera”

Decidió contar su verdad en un libro...

October 28, 2025 • 
MrPepe Rivero
despierta-america--lgbtq.jpg

Despierta América

Univision

Después de años en la pantalla, el conductor de Despierta América, Raúl González decidió revelar la verdad sobre su orientación sexual.

El presentador de nacionalidad venezolana confesó que “por respeto y amor”, esperó a que su padre falleciera para contar que es gay.

Esta revelación se da en el marco de la promoción de su libro de memorias “La verdad muere de pie”, en el que Raúl Gonzalez habla de su trayectoria y descubrimiento.

Detalló esperó hasta después de la muerte de su papá, en 2020, para hacer pública esta parte de su biografía. “Cuando mi papá se entera, me hace jurar que esto no se sepa hasta que él se muera. Y yo, por amor y respeto, se lo prometí porque entendí su vergüenza”.

En ‘Despierta América’, Raúl también confesó: “Un papá que no quiere aceptar... Un padre al que entendí, entendiendo su falta de entendimiento, sacrifiqué mi felicidad. Y cuando él se fue, sé que él se fue en paz, y yo me quedé en paz”.

“Es la razón por la que no lo hablé, porque cuando tú prometes, y tu palabra la honras, y tienes que honrar el deseo de tu padre, cumples”.

En el libro, Raúl González también aborda experiencias que han marcado su trayectoria en televisión, y cómo decidió confesar su verdad.

Univisión LGBTQ
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
contrato-de-corazones-.jpg
Famosos
‘Contrato de Corazones, Tú y Yo’ se estrenó: Mira GRATIS los dos primeros capítulos
October 28, 2025
 · 
María de Jesús Candedo
ofrenda-daniel-bisogno-0.jpg
Famosos
Recuerdan a Daniel Bisogno a 8 meses de su muerte: Exhiben su vestuario y dedican ofrenda de Día de Muertos
October 28, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Hijo-Alfredo-Adame.jpg
Famosos
Hijo de Alfredo Adame desata polémica al pedir votos por Eleazar en lugar de su padre en ‘La Granja VIP’
October 28, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Pxndx.jpg
Famosos
Exintegrante de PXNDX revela que su esposa le fue infiel con José Madero; se cancela reencuentro para siempre
October 28, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Marianne-Gonzaga.jpg
Virales
Marianne Gonzaga tiene primer encuentro con su hija tras estar en prisión y revela que ya tiene la custodia
A través de sus redes sociales compartió imágenes junto a su hija Emma.
October 28, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
hilos-privilegio-.jpg
Telenovelas
Gia Franceschi vs. Edith Márquez: Se estrenó ‘Los hilos del pasado’ y recordamos ‘El privilegio de amar’
¿Cuál escena te gustó más?
October 28, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Dulce-María.jpg
Famosos
Dulce María anuncia que está embarazada y espera a su segundo hijo: “Viene a completar mi familia”
La exintegrante de RBD dio a conocer que a punto de cumplir 40 años será mamá de nueva cuenta.
October 28, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
yadhira-hilos-.jpg
Telenovelas
Quién es quién en ‘Los hilos del pasado': La telenovela que regresa a Yadhira Carrillo a Las Estrellas
Es una nueva versión de ‘El privilegio de amar’.
October 27, 2025
 · 
MrPepe Rivero