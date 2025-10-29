Conductor de Univision por fin sale del clóset: “Por respeto y amor, esperé a que mi padre falleciera”

Después de años en la pantalla, el conductor de Despierta América, Raúl González decidió revelar la verdad sobre su orientación sexual.

El presentador de nacionalidad venezolana confesó que “por respeto y amor”, esperó a que su padre falleciera para contar que es gay.

Esta revelación se da en el marco de la promoción de su libro de memorias “La verdad muere de pie”, en el que Raúl Gonzalez habla de su trayectoria y descubrimiento.

Detalló esperó hasta después de la muerte de su papá, en 2020, para hacer pública esta parte de su biografía. “Cuando mi papá se entera, me hace jurar que esto no se sepa hasta que él se muera. Y yo, por amor y respeto, se lo prometí porque entendí su vergüenza”.

En ‘Despierta América’, Raúl también confesó: “Un papá que no quiere aceptar... Un padre al que entendí, entendiendo su falta de entendimiento, sacrifiqué mi felicidad. Y cuando él se fue, sé que él se fue en paz, y yo me quedé en paz”.

“Es la razón por la que no lo hablé, porque cuando tú prometes, y tu palabra la honras, y tienes que honrar el deseo de tu padre, cumples”.

En el libro, Raúl González también aborda experiencias que han marcado su trayectoria en televisión, y cómo decidió confesar su verdad.