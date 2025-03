¿Cómo sigue Antonella, la hija de Ivonne Montero, tras complicada operación a corazón abierto?

Mientras Ivonne Montero se maquilla en su camerino para dar una función de El sótano en el Teatro Fernando Soler, Antonella, su hija de 11 años la acompaña mientras juega con el celular.

La niña entiende perfectamente el trabajo de su madre y sabe darle su espacio al momento de las entrevistas, algo que la actriz le ha enseñado desde que estaba más pequeña. Para la artista ha sido fundamental ser una madre presente y brindarle a su retoño tiempo de calidad.

“Siempre vengo con mi hija, me acompaña las veces que se pueda, cuando toca tomar carretera por las giras de la obra no la llevo por cuestiones de seguridad y además porque está en la escuela, pero cada vez que viene para acá se la pasa bien padre, ya hizo amistad con Camila Suárez (actriz) y estoy contenta”, nos dice Ivonne en entrevista con TVyNovelas.

Esta dinámica junto a Antonella la adoptó Montero para que en el futuro no existan reproches por parte de la menor.

“A mí me encantaría que cuando ella sea grandecita y le pregunten cómo fue esa época en la que acompañaba a su mamá, diga que fue maravilloso y que yo fui una mamá presente, que fui una mamá que estuvo pendiente, que estuvo con ella y que la crio”.

Hasta ahora, Antonella no ha despertado el interés de continuar la carrera de su famosa mamá, aunque Ivonne insiste en que tiene todas las habilidades. “En ella veo mucho talento y una capacidad física muy interesante, tiene carisma, bonita voz, toca la batería, trae toda la parte artística muy desarrollada; tiene mucho control físico y aptitudes, pero hasta el momento dice que quiere ser veterinaria y está padre, si va a estudiar esa profesión maravillosa, allí la estaré apoyando”.

Ivonne Montero celebra lo saludable que se encuentra su niña después de una cirugía a corazón abierto, a la que se sometió en agosto de 2024 para solucionar una afección cardíaca que desarrolló a los meses de nacida.

“Ya está bien de su corazón, salió muy bien, ahora está con el tratamiento, en este mes le tocan los estudios rutinarios para evaluarla mejor, pero va muy bien con los medicamentos que está tomando todos los días. Eso me tiene muy feliz, contenta y dedicada a mi hogar, a mi hija, a mi trabajo”.

Desarrollarse como madre y como actriz ha sido prioridad para Ivonne, quien alterna con Ana Claudia Talancón en la obra de suspenso y terror El sótano, en la que comparte escenario con Luis Felipe Tovar. “Me proyecté y dije: ‘Yo quiero estar ahí y tener este texto en mi manos’, pensaba que debía ser una delicia y hablé con Ana Claudia, Luis Felipe Tovar y Camila Suárez, esa misma noche nos ofrecieron la gira, y yo feliz de la vida me puse a estudiar, es un texto difícil energéticamente, físicamente también es muy pesado, sin duda un montaje que tienes que estar al cien por ciento porque son sólo tres personajes los que están en escena, una pequeñita, Cami, que es la hija y tiene una relación muy intensa con el personaje, pero no habla, todo el tiempo es Ana Müller y el señor Damián quienes lideran los diálogos. Entonces la obra llegó en un momento muy padre, estoy muy contenta, luego que vieron mi trabajo en la gira, me ofrecieron la temporada y terminó siendo una bendición”, concluyó.