Cómo se vería un hijo de Gabriel Soto e Irina Baeva según la Inteligencia Artificial

¿Qué hubiera ocurrido si Gabriel Soto

Lo cierto es que la paternidad no es ajena a Gabriel Soto, quien procreó junto a su ex, Geraldine Bazán, a dos niñas: Elissa Marie y Alexa Miranda; sin embargo, en el caso de Irina Baeva las cosas son muy diferentes.

TE RECOMENDAMOS:

IRINA BAEVA QUERÍA TENER UN BEBÉ CON GABRIEL SOTO

En una entrevista reciente, Irina Baeva se sinceró acerca de algunos detalles inéditos de su relación con Gabriel Soto e incluso reveló que su noviazgo iba tan bien, que hasta ambos hablaron de tener un bebé, proyecto que a decir de la actriz rusa la ilusionó mucho.

“Claro que yo me veía como mamá, por supuesto”

“Claro que yo me veía como mamá, por supuesto, y es mi sueño ser mamá en algún momento cuando Dios me dé esa bendición, espero que me la dé", aceptó la intérprete.

Tristemente, nunca se pudo consolidar la llegada de un bebé a la vida de Gabriel Soto e Irina Baeva como pareja; sin embargo, gracias a la Inteligencia Artificial podemos ver cómo luciría un hijo de los famosos, ¿a quién se parece más?

ASÍ SE VERÍA EL HIJO DE IRINA BAEVA Y GABRIEL SOTO

En la actualidad, sobran las aplicaciones tanto para iOs como para Android que, con tan sólo subir algunas fotos, nos demuestran con mayor o menor exactitud cómo luciría el hijo de una pareja aunque no lo tengan.

En esta imagen generada por la Inteligencia Artificial , podrás notar que el pequeño heredó los enormes ojos azules de Irina Baeva, así como el color de cabello de Soto, ¡no cabe duda de que sería un bebé adorable!

El hijo d Gabriel Soto e Irina Baeva según la IA. ESPECIAL/Babyface

Todo se trata, claro, de una mera predicción; sin embargo, esto no impide que los fans se diviertan un rato con todas las combinaciones posibles entre el mundo de opciones que esta herramienta ofrece, ¿qué opinas de esta foto, se parece o no?