Como Chespirito... Revelan que Quico y el Profesor Jirafales también dejaron a sus esposas por Florinda Meza

El hijo de Quico acusó a Florinda Meza de meterse en el matrimonio de sus papás, y el de Rubén Aguirre.

En medio del escándalo por lo mostrado en la serie “Chespirito: Sin querer queriendo”, se viralizaron declaraciones de Florinda Meza donde llamaba “defectos” a la esposa e hijos de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito.

En redes sociales explotaron los comentarios en contra de ‘Doña Florinda’, y aunque algunos la defienden, otros admiten que no se le puede salvar de lo que ella misma declaró.

Así es el caso de Martha Figueroa, quien comentó el asunto en su canal de YouTube. Sus comentarios llegaron a oídos del hijo de Quico, quien la felicitó y decidió revelarle algo más.

En su canal de YouTube, Martha Figueroa relató que se encontró con Edson Villagrán, hijo de Carlos Villagrán ‘Quico’, en la boda de Manola Diez. Ahí, el hijo de Quico decidió declarar que Florinda Meza “es la culpable de que tres matrimonios hayan naufragado”.

“Cuando yo tenía 6 o 7 años que se separaron mis papás por culpa de Florinda Meza”, le dijo Edson Villagrán a Martha Figueroa.

“Que llegaba Florinda Meza a buscar a Carlos Villagrán a su casa, como loca, y que Quico le decía a su esposa ‘a ver, la tengo que acompañar, pues ya ves cómo está, ya ves cómo viene como loca, déjame la acompaño, ahorita vengo’ y que se lo llevaba de su casa Florinda... Eso me dijo el hijo de Quico”, dijo Martha Figueroa.

Pero eso no fue todo. Según la versión de Edson Villagrán, el de sus papás no fue el único matrimonio que se vio comprometido ante la presencia de Florinda Meza.

También el Profesor Jirafales... “Estaba embrujado, enamorado, infatuado por Florinda Meza. Y que él sabe que (en el caso de) Rubén Aguirre tuvo que ver mucho en los motivos del divorcio su cercanía con Florinda Meza”.

“Que Florinda es la culpable de que tres matrimonios hayan naufragado”, resumió Martha Figueroa, en referencia al de Chespirito, Quico y El Profesor Jirafales.

Florinda Meza piensa defenderse

Ante las críticas por llamar “defectos” a los hijos de Chespirito y su exesposa, Florinda Meza decidió responder en sus redes sociales para explicar lo que quiso decir:

“Seguramente me preguntaron por qué no le hacía caso a Roberto durante tanto tiempo... Yo lo veía como un hombre perfecto, y esos serían sus únicos ‘defectos’ para animarme a decirle que sí, a pesar de su insistencia”.

Esto fue lo que Florinda Meza respondió. (CAPTURA iNSTAGRAM)

Además, la viuda de Chespirito está por lanzar su documental Atrévete a vivir, y su director creativo, Javi Domz, nos dio detalles de este impactante trabajo: “Podría parecer una venganza, pero no lo es”.

“Este documental no está hecho para limpiar su nombre, pero la justicia divina siempre ayuda. Ha sido superinjusto que de pronto se le juzgue y no me gustaría pensar que es también esta mano del machismo”.