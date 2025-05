Claudia Ramírez y el reto de ser considerada como actriz pese a más de 40 años de carrera

En la telenovela Regalo de amor interpreta a Fausta, una mujer llena de rencor que buscara destruir al personaje de Alejandra Robles Gil.

Las bases artísticas que la actriz Claudia Ramírez ha cimentado en su carrera le siguen dando la oportunidad de desarrollarse actoralmente y seguir contando con la confianza de los productores, como ahora que la veremos en la nueva telenovela de la productora Silvia Cano, Regalo de amor.

“De repente que te caiga un proyecto como éste, bendita la hora, me urgía trabajar, pesar de que he estado en otras cosas. A veces la gente piensa que como estás al aire siempre estás activo, pero desgraciadamente no, eso quisiéramos y habrá quiénes sí, pero en mi caso el año pasado fue complicado”.

Ser actor implica la posibilidad de permanecer sin proyecto un largo tiempo, por lo que Ramírez asegura no es una situación fácil de sobrellevar.

“Genera mucha angustia porque aparte somos freelance, ya no existe esa época en la que eran los contratos de exclusividad y trabajaras o no, tenías un ingreso mensual, entonces sí tienes que administrarte muy bien, pero sobre todo lo que nos gusta es trabajar, estar vigentes y estar activos y cuando te quedas lapsos grandes sin trabajo, genera muchísima incertidumbre y es horrible”.

El hecho de querer trabajar no deja de lado, que gracias a su experiencia, Claudia puede escoger ciertos personajes.

“Para elegir, lo primero es que el personaje te guste, que el proyecto te guste, pero también tiene mucho que ver también con quién vas a trabajar, porque a lo mejor es un proyecto increíble, pero el equipo es horrible o el director es un director con el que no te llevas bien, hay que poner una balanza para que se proyecte la comodidad en pantalla”.

Claudia Ramírez no ha sido ajena a aceptar proyectos en los que precisamente, la buena conexión no ha prevalecido. “Pues muchas veces también por lo mismo de la incertidumbre, uno no siempre escoge los proyectos que más te gustan, a veces escoges proyectos porque tienes que trabajar y tienes que tener un sueldo para seguir subsistiendo y ni modo”.

Para Claudia tener un personaje bueno o malo en la historia no es lo trascendente, pues asegura que se tienen matices en los que hasta el más malo llora.

“Yo creo que todas las personas lloramos, por frustración, por enojo, por placer, por felicidad, por tristeza, por todo y todos nos reímos y todos nos la pasamos bien eventualmente y luego muy mal, porque así somos los seres humanos, tú ves a un compañero que piensas que no tiene nada que pedirle a la vida, porque tiene los mejores proyectos, le va superbién, no para, y de repente ves que está profundamente deprimido, o cuántos actores superfamosos de Hollywood o gente que dices “¡wow!, esa es la promesa del cine mundial de este año” y terminan mal, entonces yo creo que encontrarle a un personaje esa dualidad está increíble, porque nadie es tan bueno ni tan malo”.

La actriz asegura que para ella la llegada de nuevas plataformas sólo cambia los formatos; sin embargo, la esencia de realización es la misma.

“Los actores nos adaptamos a lo que sea, porque además trabajamos en muchos formatos siempre, inicialmente de televisión a teatro, a cine, y ahora con las nuevas plataformas es un poco lo mismo, hacer televisión es un poco lo mismo, solamente que en formatos de tiempo distintos, a lo mejor hay series que se hacen todas a manera de cine, con una sola cámara, pero te adaptas porque al final estás haciendo un poco lo mismo”.

Claudia asegura que el hecho de hacer telenovelas sigue siendo motivo de etiquetas. “Hay gente que te sigue diciendo esos casos en telenovelas, yo siempre repito mucho que de repente se convierten en guetos, que yo pensaba que ya se habían terminado un poco, porque hay mucha gente que hacemos cine, yo no he hecho tanto como quisiera, pero que hacemos series y televisión y luego te dicen: ‘No, es que la gente de las series te ve de telenovelas y la gente de telenovelas te ve de series’, y pienso al final es lo mismo”.

Con el bagaje con el que cuenta la actriz, ha tenido oportunidad de ser parte en diferentes etapas del cine mexicano y asegura que el realizado en la actualidad es de mucha calidad.

“Me gusta muchísimo, creo que hay cosas increíbles, así como otras que a mí no me encantan, pero hay para todo público”.

Ramírez no pierde el hambre de seguir creando y ve en la pantalla grande uno de los objetivos a seguirse desarrollando. “Quisiera hacer más películas, pero pues a ver si me hablan, porque como estoy en novelas, toda mi vida me ha costado trabajo, y sí, pues me duele en el momento y luego digo: ‘Yo lo que quiero es tener trabajo y se me olvida”.

Claudia Ramírez será villana en “Regalo de amor”

Para Claudia es de gran valor ser dirigida por Silvia Cano, a quien destaca como una productora meticulosa y detallista en cada proyecto, sin embargo, asegura que aun vivimos en una sociedad machista.

Claudia Ramírez Edson Vázquez

“Silvia aparte de que es una persona a la que quiero y admiro mucho, es una persona muy sensible que, si tú ves por ejemplo el set, te das cuenta que se fija en cada detalle, que la casa tiene que ver con el personaje, no son ajenos, sobre el que mujeres dirijan, creo que no hemos cambiado nada, seguimos siendo un país de machistas, misóginos y así es, el discurso es uno, pero a la mera hora es lo mismo”.

La actriz asegura que no le conflictúa que el público pueda juzgar sus maldades en pantalla. “Jamás, sí conozco a muchos actores y muchas compañeras que dicen: ‘Yo no voy a decir eso porque no me va a querer el público, a mi qué me importa, yo lo que quiero es que mi personaje le llegué a la gente, para que me quiera el público, pues tengo a mi gente en mi casa, sólo busco que la gente se quede un buen sabor del personaje, es una tristeza que la gente ha dejado de consumir televisión abierta, porque hay muchas plataformas y eso nos ayuda a todos, pero entonces ya no es este fervor como antes de que salías a la calle y decían: ‘Es la mala de la telenovela’”.

La actuación es algo que la actriz siempre agradecerá y comparte cómo fue que se enamoró de su profesión. “Porque no sabía qué quería hacer de mi vida y cuando empecé a experimentar esto y a estudiar y estuve muchos años estudiando sin saber exactamente qué quería hacer y empiezas realmente a descubrir de qué se trata, se vuelve algo muy seductor y que ya no puedes dejar, pocos son los que tienen el privilegio de vivir de lo que se ama y yo soy muy afortunada”.