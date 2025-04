Claudia Martín y Carlos Said, enamorados y sin secretos: El actor va con todo y ya tiene anillo de compromiso

Fue en 2019 cuando Claudia Martín y Carlos Said se conocieron grabando la telenovela “Como tú no hay dos”. En ese momento, ella estaba casada con el productor Andrés Tovar y él disfrutaba su soltería; sin embargo, años después los unió otro proyecto y ahora disfrutan un amor a prueba de señalamientos, pues la diferencia de edad ha sido un detonante para que exploten los comentarios en redes sociales.

“Con el paso del tiempo me he dado cuenta que la edad no da la madurez. Creo que el chiste siempre es complementarse con la persona que te acompaña, que te haga bien, que sea una relación sana y eso es lo que estoy viviendo a su lado”, nos contó Claudia Martín.

“Todo ha sido muy divertido, muy natural, creo que en la vida no hay que forzar las cosas, hay que avanzar, dejar que todo fluya y eso me ha funcionado. Un día él llegó muy serio y fue cuando supe que su interés era real, entonces no le hacemos dado a nadie”.

Por su parte, Carlos Said se extiende en halagos hacia Claudia, quien es ocho años mayor que él. “Es una mujer super profesional, evidentemente todo surgió en el set, aunque ya nos conocíamos, pero nuestra relación sentimental jamás se mezcló con la profesional”.

“Siempre hubo un respeto hacia nuestros compañeros, hacia la producción. Nosotros nos flechamos comenzando las grabaciones de la telenovela y lo que me hizo voltear a verla va más allá de un físico que es evidente y que todo el mundo ve, pero yo tuve oportunidad de conocer a la mujer, al ser humano tan hermoso que es; y lo que más me enamoro fue la calidad que tiene como persona”.

Claudia Martín y Carlos Said Getty Images

Llegar al altar con Claudia es uno de los mayores anhelos del joven actor y así lo dejó saber a TVyNovelas:

“Claro que me gustaría, esa posibilidad está sobre la mesa, en mi educación y en mis valores está el casarnos, formar una bonita familia ante Dios, ante la ley, así que puede ser que pronto haya anillo, pero somos muy de disfrutar paso a paso el momento”.

Carlos Said no perderá mucho tiempo y planea proponerle matrimonio a Claudia Martín lo más pronto posible, incluso, ya hasta tiene el anillo que le entregará.

“Ella es una mujer madura, yo soy un niño en otras, pero desde que mi papá murió crecí en muchos sentidos y ya veremos si hay boca, tengo un anillo familiar; mi mamá la ama, la adora, mi abuela, y su familia también a mí. Ella ya tiene la anulación de su matrimonio y no la voy a dejar ir”.

“Estoy con una gran mujer, con ella quiero cinco hijos, pero ya Dios dirá. Cuando comenzamos ella me tiró la onda a mí, yo estaba muy concentrado, estaba en una época en la que necesitaba trabajar por salud mental, y ella me distrajo, me hizo ojitos y me conquistó su manera de ser. La química fue inmediata”.