Cinthia Aparicio deja atrás a Alexis Ayala: “Estoy 100% lista para el amor”

Después de su divorcio de Alexis Ayala, Cinthia Aparicio ha encontrado en la actuación un refugio y una forma de sanar. Durante el estreno del primer capítulo de la telenovela Sabor a ti, en la que da vida a la villana Isabel Mandujano, la actriz nos compartió el difícil proceso que vivió tras su separación y su presente emocional.

“Una mente ocupada es fundamental, es muy importante hacer lo que uno ama, estar tranquilo. Gracias a Dios estuve rodeada de un elenco maravilloso, de personas maravillosas, talentosas… fueron unos meses de muchísimo aprendizaje, de no pensar en nada, de estar ocupada, enfocada”, relató Aparicio sobre cómo el trabajo la ayudó a sobrellevar la ruptura. La actriz no dudó en señalar que su personaje, Isabel Mandujano, se convirtió en su mejor terapia. “Con ese personaje grité, lloré, me reí… Creo que fue una montaña rusa de emociones”, confesó.

Cinthia Aparicio también se refirió al episodio que vivió el 16 de agosto, cuando apareció llorando en sus redes sociales. Lejos de ocultar lo que vivió, decidió exponerlo porque considera que la salud emocional es un tema que debe ponerse sobre la mesa.

“Todos los seres humanos, en algún momento de nuestras vidas sufrimos. Una cosa es lo que decimos y otra lo que no. Yo quise exponerlo porque creo que es un tema que hay que poner en la mesa. A veces todo mundo nos ve arregladas, viajando, sonrientes para la cámara y a veces uno no es así, una también se cansa, somos personas normales que tenemos nuestras cosas familiares, personales”, expresó.

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio Octavio Lazcano, José Luis Ramos

Con una actitud resiliente, la actriz aseguró que vivió el proceso de la mejor manera posible. “Soy una mujer como: ok, me siento mal, pero órale, se chilla, se limpia y a seguir, porque si una no se aplaude y se saca adelante, nadie lo va a hacer por ti”.

A pesar de lo reciente de su separación, Cinthia Aparicio afirma sentirse preparada para volver a enamorarse.

“Claro, yo estoy 100 por ciento lista, preparada, que Diosito me sorprenda, yo estoy abierta a la posibilidad de encontrar a ver a quién”, declaró. Sobre lo que busca en un hombre, la actriz tiene claras sus prioridades: “Compartir la vida, el sueño de la vida, alguien que quiera formar una familia juntos, viajar, reír… quiero a alguien que construya conmigo el día a día. Entonces no sé, que venga lo que tenga que venir y que todo fluya”.

“ME ESTÁN GUSTANDO LAS VILLANAS Y LAS DISFRUTO”

En el plano profesional, Aparicio se muestra emocionada y agradecida con la productora Lucero Suárez por darle la oportunidad de interpretar a Isabel Mandujano en Sabor a ti. Aunque su personaje entrará varios capítulos después, formará parte del triángulo amoroso que protagonizan Eva Cedeño y Mario Morán.

“Estoy muy feliz. Sí, me están gustando las villanas y las disfruto. Creo que la energía que requiere una villana es fuerte y sales cansada, hecha pomada después de grabar, pero es muy satisfactorio ver los resultados”, comentó.

La actriz también habló sobre su cambio físico, que atribuye tanto al diseño de imagen de su nuevo personaje como a un estado de paz interior. “Desde el año pasado, para interpretar a Dalílah Rivas en Mi rival, me puse las pilas. Cuando Carmen Armendáriz me dijo: ‘Vas a tener escenas de cama con Sebastián Rulli’, me puse las pilas”, bromeó.

“Pero creo que también estoy en paz, tranquila y muy enfocada en mí, en trabajar en ser mejor persona, en estar mejor conmigo, para mí, mi físico, o sea, en todos los sentidos creo que uno siempre puede estar mejor”, añadió.

Sobre sus hábitos de cuidado, confesó que procura cuidar su alimentación, aunque reconoce que le cuesta. “Soy de buen comer, soy de Papantla, Veracruz, soy jarocha de buen comer, pero procuro comer mucha proteína, verdura y trato de hacer ejercicio”, concluyó.