Christian Nodal reveló la inesperada razón por la que ha rechazado algunos duetos

Christian Nodal sorprendió a sus seguidores al revelar en el podcast de Julio Orozco, “El mundo es de los vivos”, que su ego ha sido un factor determinante para rechazar colaboraciones con otros artistas. En una conversación franca, el intérprete de “Botella tras botella” explicó las razones detrás de su escasa participación en duetos, destacando su postura sobre la autoría y el respeto por su trabajo como compositor.

“Yo creo que el ego es bueno, es saber qué posición tienes tú no más, no por eso te vas a parar encima de los demás ni nada de eso, creo que es valorarte”. El artista de 26 años añadió que su reticencia no se limita a cuestiones de ego, sino también a proteger la integridad de las composiciones: “Yo por ego no he hecho duetos o no he aceptado hacer canciones, ¿por qué?, porque le están robando un porcentaje de composición a alguien o por los modos o los tratos”, afirmó Nodal.

Christian Nodal reveló que ha sido rechazado por colegas

Sin mencionar nombres, el cantante también reconoció que, así como él ha declinado invitaciones, otros artistas le han rechazado, pero destacó que las nuevas generaciones están rompiendo con estas barreras en la industria musical, ya que solía ser un “mundo” muy exclusivo con los nuevos talentos.

“Venimos de un género de muchos años atrás y el público que tenemos aquí es un público que te sigue hasta la muerte. Entonces, como que, siempre que se sentía una nueva ola de generación que llegaba, en vez de arroparse, se dañaba más ese lazo, ¿por qué?, no tengo idea”, señaló.

“A mí me tocó desde mi perspectiva, cosas muy feas de otros artistas del regional mexicano y por eso la gente me dice ‘ay, qué mamón no haces duetos’, pero igual ya me mandaron a la ch*ngada mucha gente y por eso yo tuve que hacerlo solito y creo que la nueva generación rompió con todo eso”, añadió el intérprete.

Las redes explotaron por las declaraciones de Christian Nodal

La confesión de Christian Nodal generó revuelo en redes sociales, donde sus seguidores debatieron sobre el impacto del ego en las colaboraciones musicales. Algunos elogiaron su honestidad, mientras que otros cuestionaron si esta postura podría limitar su alcance en un género donde los duetos son una práctica común.

A pesar de su enfoque selectivo, Nodal se prepara para el lanzamiento de un nuevo álbum que, según sus declaraciones previas, incluirá “joyas” y “duetos muy importantes y lindos para el regional mexicano”. Aunque aclaró que no habrá una colaboración con Ángela Aguilar en este proyecto, confirmó que su esposa participó en la composición de tres canciones durante un “camping” creativo.

LEE MÁS: