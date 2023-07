Chayanne y la verdadera historia de su canción ‘Tiempos de Vals’

Chayanne es uno de los artistas más queridos en Latinoamérica, ha interpretado varios temas musicales que siguen vigentes en la actualidad, ya sea en la radio o en una fiesta, y una de las canciones más emblemáticas de su carrera es ‘Tiempo de Vals’.

Dicha canción es una pieza musical que se baila en ocasiones importantes desde que salió a la luz en 1990; sin embargo, este tema estuvo a punto de no estrenarse por una razón.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el artista reveló la verdadera historia de ‘Tiempo de Vals’ y destacó que es uno de sus grandes éxitos gracias al público que la ha reproducido en las fiestas mexicanas de XV años.

“No sabía que iba a pasar con ella (canción), aunque es un poco de pop tenía esa función de vals. El productor y yo la oímos en Los Ángeles y me dijo haz lo que quieras y yo me metí al estudio para familiarizarme con este sonido que no estaba dentro de mi repertorio y comencé a grabar la canción que se llama ‘Tiempo de vals’”, empezó a contar Chayanne.

“Se ha escuchado mucho en las fiestas de XV años, bodas y es una de las canciones que más ha marcado mi carrera. Uno cuando saca una canción no sabe lo qué va a pasar; ¿a dónde va a llegar”, agregó el también actor.

‘Tiempo de vals’: la verdadera historia del éxito de Chayanne

‘Tiempo de Vals’ fue escrita por José María Cano, uno de los genios del pop que formó parte de Mecano; sin embargo, la disquera Sony no tenía fe que esta canción pudiera alcanzar el éxito e incluso varios directores aseguraban que era la peor pieza que se había presentado para el disco.

Al final, el quinto álbum de Chayanne fue titulado ‘Tiempo de vals’ y la canción traspasó fronteras, y en los 90 sirvió para amenizar fiestas de XV años; además llegó sonar en bodas y graduaciones, entre otras celebraciones.

Chayanne ha bailado ‘Tiempo de Vals’ en tres ocasiones

Chayanne ha bailado ‘Tiempo de Vals’ con tres mujeres importantes en su vida. Su primera vez fue con la artista mexicana Yuri en la telenovela ‘Volver a empezar’, del productor Emilio Larrosa.

El intérprete de ‘Lo dejaría todo’, confesó en su video de Instagram que tiene un bello recuerdo con ‘Tiempo de Vals’: “Tengo una historia hermosa. Cuando grabé esa canción yo no sabía que en los XV años de mi hija (Isadora), yo también iba a bailar”.

Y, recientemente, Chayanne se hizo viral tras bailar su icónico tema en la boda de su sobrina, la influencer Lele Pons y el reggaetonero Guaynaa, quienes le tienen un gran cariño al famoso cantante.