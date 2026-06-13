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Chaparro Chuacheneger

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Famosos
Chaparro Chuacheneger, el meme que saltó a la pantalla nos cuenta su historia
Con millones de seguidores en redes sociales, Más vale sola lo ha consolidado como una de las nuevas figuras de la comedia televisiva.
Junio 13, 2026
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Nayib Canaán