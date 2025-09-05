Caso Héctor Parra: su defensa presenta nuevo amparo para modificar su sentencia

“Esto es algo que veníamos esperando desde hace tiempo”.

Los defensores de Héctor Parra, quien permanece en prisión en el Reclusorio Oriente, presentaron un nuevo amparo con la intención de modificar o revertir la sentencia que lo mantiene privado de la libertad.

Fue Daniela Parra, hija del actor, quien informó de este nuevo recurso legal que busca abrir una nueva vía en el caso que ha atravesado por diversas etapas y resoluciones judiciales.

Este nuevo amparo representa una posibilidad para influir en la sentencia de su padre, aunque reconoció que le proceso aún enfrenta obstáculos y que el desenlace no será inmediato, explicó Daniela, quien se convirtió en la vocera de la familia desde el inicio del proceso en 2021.

“Esto es algo que veníamos esperando desde hace tiempo. Lo único que siempre hemos pedido es que sea un juicio justo”, indicó.

Al mismo tiempo, alegó que el camino legal es largo, por lo que pidió a sus seguidores oraciones y apoyo emocional para afrontar la incertidumbre que rodea el caso de su padre.

“Desde hace más de cuatro años lo único que hemos pedido es que sea un juicio justo, algo que no ha sido, definitivamente no ha sido, y pues eso es lo que esperamos”, expresó Daniela sobre las acusaciones de corrupción de menores que pesan sobre Héctor.

El caso Héctor Parra

El actor fue detenido en junio de 2021 y en 2023 recibió una sentencia de 10 años y seis meses de prisión tras ser declarado culpable por corrupción de menores.

Desde entonces, su hija Daniela ha encabezado una defensa pública, denunciando irregularidades en el proceso y solicitando que se revisen las pruebas.

Mientras que en 2024, la sentencia aumentó a 13 años, al incluirse el cargo de abuso que antes había sido descartado. Sin embargo, en 2025, se modificó la condena y quedó en 12 años y seis meses, con una multa reducida a poco más de 180 mil pesos.

Con el amparo interpuesto, la defensa busca revertir la sentencia y obtener un proceso que, según Daniela, respete los principios de justicia.