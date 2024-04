Carolina Miranda confiesa que no tiene tiempo para galanes: “Soy guapa porque así nací"

Aunque en Mujeres asesinas, a Carolina Miranda la vemos transformada en una chica que ha sido víctima de las adicciones, la realidad es que fuera de esa impac

tante caracterización hay una actriz muy bella, quizás una de las más hermosas que hay en la televisión actual. Consiente de sus atributos, la artista confiesa a TVyNovelas que, curiosamente, ese exceso de belleza le ha traído algunos problemitas, pues no falta quien la encasille.

“SOY GUAPA PORQUE ASÍ NACÍ”

“He tenido un gran privilegio porque sí me etiquetan como una mujer guapa, pero todos mis personajes siempre tienen un momento de decadencia en el que la belleza ya no es lo que prevalece. Pienso que el soporte de mi carrera es mi actuación, lo que terminamos transmitiendo a los demás. Pero la belleza queda en un segundo plano cuando me toca interpretar”, nos dice Carolina en nuestra entrevista.

Como es de imaginar, su físico la ha hecho resaltar entre sus amistades y afectos. “Siempre he sido la guapa del grupo, pero luego ya me conocen y me terminan queriendo más por el carisma que por la belleza y eso es espectacular porque es un trabajo personal, les digo que yo soy guapa porque así nací, no hice nada, que le agradezcan a mi papá.

Y aunque en pantalla chica su rostro armónico la convierta en foco de los piropos, Miranda afirma que también hay momentos en los que se mira al espejo y no encuentra esa belleza de la que todos hablan. “Me siento fea los domingos en la mañana y es normal, pero creo que debemos empezar a cambiar esos estereotipos de belleza, de pensar que la perfección es belleza y creo que no, creo que la belleza se irradia, se proyecta y la gente cree lo que estás proyectando”.

“ME CONSIDERO UN SER HUMANO MUY EMPÁTICO”

Para encontrar un equilibrio entre lo que está a la vista y el interior, la protagonista de telenovelas como Tierra de esperanza asegura que también hay un trabajo detrás. “Medito mucho todos los días, trabajo la empatía, creo que como actores, trabajar a través de la observación nos hace mejores actores y personas. Entonces me considero un ser humano muy empático con los demás, siempre estoy viendo qué necesitan y ahí se genera una belleza interna, sabiendo que no es lo más importante el físico”.

Toparse con la gente en la calle y recibir el cariño gracias a sus interpretaciones también es algo que le llena el corazón. “Eso me encanta, he ido a diferentes países, que es cuando empiezas a ver tu trabajo un poco más globalizado, desde Francia, España, Italia, Estados Unidos, Cuba, Costa Rica, Colombia, y me identifican, pero no por un solo personaje, sino por varios, y eso es muy bonito como actriz, que en la carrera te identifiquen por todo lo que has hecho y no por uno en específico”.

“EN MI CASA SOY LA SEÑORA DEL CHONGO QUE NO SE ARREGLA”

En los próximos meses, la actriz seguirá ocupada, haciendo lo que más disfruta en la vida. “No me han dejado descansar, terminando Mujeres asesinas hice una película que se llama ¿De qué manera te olvido?, la verán después, ahora me voy a Colombia a grabar la segunda temporada de Perfil falso, regresaré y haré más cine, seguimos trabajando”. Por todo esto, Carolina Miranda no tiene en la mira concentrarse en una relación de pareja.

“Yo voy a ser la tía buena onda, soltera, ya me resigné, pero sí intento que cuando me dan 10 días, dos semanas, descansar, siempre me voy con mi familia, los abrazo, los apapacho, y trato de recargar la energía. Yo llego a mi casa y soy la señora de chongo, que no se arregla, no se maquilla, y se levanta a las 11 de la mañana, se toma un café con sus papás, es que me atienden como unos reyes y no me dejan ni mover un dedo”.