Una famosa actriz anunció su compromiso con este lujoso anillo: FOTOS

Una talentosa actriz mexicana, conocida por participar en la serie “El señor de los cielos”, ha emocionado a sus seguidores al anunciar su compromiso en plena Navidad. La famosa compartió una serie de fotografías del momento en redes sociales.

Lo que llamó la atención fue el elegante y lujoso anillo con el que su pareja le pidió matrimonio, dejando a todos fascinados. ¿Quién es la afortunada? Se trata de Carmen Aub, quien ahora comienza una nueva etapa en su vida al lado del artista Iván Sikic.

La noticia fue revelada por la también conductora de TV en su cuenta de Instagram, en donde compartió un romántico mensaje.

“Contigo todo… por siempre”, comenzó la famosa. Y continuó: “No pudo ser más perfecta la propuesta… recién despertada con un chiste que llevó a lo que tenías planeado, ¡y no me esperaba en lo absoluto!”.

Carmen relató a detalle cómo fue la propuesta de matrimonio desde Japón, en donde están de viaje. Y es que parece que su pareja se esmeró en planearlo todo con cautela, algo que ella valoró y que fue parte fundamental para su decisión.

Luego, abrió su corazón para expresar su sentir ante la nueva etapa en la vida de ambos, tras dos años de relación. Destacó a Iván como una persona amable y generosa, inteligente, creativo y todo un caballero.

“Me conoces cuando no creo en nada, y aun así, me haces confiar, me haces reír, me enseñas, me sacas de mi zona de confort, me haces ver cosas que nunca hubiera visto, me haces entender cosas que no entendía por qué la gente decía ‘querer ser mejor’, me haces no ser tan literal y frustrarme menos cuando alguien dice cosas que no son 100% así por qué no todo es blanco y negro, porque, aunque yo siempre hablo de balance a veces no lo puedo comprender, me ayudas a ver mis lados débiles con tanto amor para mejorarlos, y no porque sean malos, me repites día a día que SI SOY SUFICIENTE y que soy hermosa y que esperas que un día me la crea, ¡y yo solo me siento la más afortunada de estar contigo que eres suficiente y más!”.