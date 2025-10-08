Carín León lanza su propio sello discográfico: “Sonhoro Records”

En una noche inolvidable para siete cantantes sonorenses, Carín León, hijo pródigo de Hermosillo, Sonora, demuestra una vez mas su amor al terruño al apoyar a valores de la música en sus diferentes géneros.

El cantante sonorense Carin León vendió en tiempo récord seis fechas para presentarse en The Sphere de Las Vegas, Nevada, en 2026. Ahora sorprendió a invitados especiales, entre los que se encontraba Meylin Zuñiga, su guapa novia y representantes de medios locales y nacionales de comunicación con el lanzamiento de la nueva compañía musical “Sonhoro Records”.

Una bonita hacienda para la presentación

Una hacienda situada en el área rural de la H, como se conoce a Hermosillo, fue la locación perfecta para realizar el evento, en un ambiente que incluyó una deliciosa cena a base de mariscos, carne asada, sushi y hasta los tradicionales hot dogs sonorenses.

Los fundadores del elenco de “Sonhoro Records” hicieron suyo el escenario deleitando y dando una prueba de su talento a los presentes.

“Sonhoro Records” presentará a siete nuevos talentos de la región: Larry y su Clase, Braulio Mata, Los Alegres de la Sierra, Javier Flores, Gohan Corral, Grupo Casta y El Chads.

La velada culminó con la actuación especial de Carín León, quien interpretó varios de sus éxitos, incluido “A Través del Vaso”, tema con el que se dio a conocer en los inicios de su trayectoria, que inició en el Palenque de las ExpoGan de Carlos Espinoza y Claudia Tellez, un año antes de la pandemia. Sin embargo, Carín cantaba desde jovencito, por ejemplo en la rondalla de el diario El Imparcial, y en otras agrupaciones musicales.

La atención del evento estuvo a cargo de Frida Rubio, vocera de “B Latin Music”, la compañía que representa a Carín León.

Sin duda, fue una noche memorable para la música sonorense y para Carin que sigue apoyando el talento sonorense.