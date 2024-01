¿Cancelaron la presencia de Yeri Mua en la gira de Dani Flow? Lo que se sabe

Hace algunas semanas, el cantante de reguetón mexa, Dani Flow anunció su gira por México llamada ‘El Rey del Morbo Tour’ donde tendrá a Yeri Mua como invitada especial.

A través de sus redes sociales, los artistas se mostraron contentos por esta nueva gira que dará inicio en unos meses. Asimismo, la compra de los boletos ya está disponible, así lo dio a conocer la Ocesa.

¿Yeri Mua ya no estará en la gira de Dani Flow?

Hace unas horas, el youtuber Maurg1 subió un video en su cuenta oficial de TikTok donde compartió que supuestamente, la influcencer Yeri Mua ya no estará acompañando a Dani Flow en su gira.

“Una chica que había comprado para ver a Dani Flow en su gira (El Rey del Morbo Tour), me dijo que le llegó una notificación de Ticketmaster diciéndole que Yeri Mua ya no va a estar de invitada, por si no sabías Yeri Mua iba a estar en el concierto de Dani Flow como artista invitada. Pues ya no va a estar”, dijo Maurg1.

Los supuestos mensajes de Ticketmaster avisando que Yeri Mua ya no estará en el tour de Dani Flow. (TikTok/tiomaurg1)

Sin embargo, hasta el momento ni Dani Flow ni Yeri Mua han dicho nada el respecto, solo queda esperar a que uno de los dos artistas confirmen o desmientan este rumor.

Maurg1 es un youtuber que se especializa en compartir noticias del mundo del entretenimiento y del espectáculo, es por ello que sus seguidores creen que esta noticia es verídica.

¿Qué se sabe de la canción de Yeri Mua y Dani Flow?

la influencer, luego de la cancelación de Dani Flow, no tardó en salir a defenderse y a poner límites, pues no le pareció justo que la estuvieran cancelando por el simple hecho de compartir momentos profesionales con Dani Flow.

Yeri Mua también aprovechó para dejar en claro que si Dani Flow no ofrece una disculpa pública por los comentarios que realizó, ella no piensa colaborar con él la tan esperada canción que tenían prevista.

“Aquí lo dejaré claro: ‘Si no veo una disculpa sincera ante las declaraciones en contra de la mujer, no saldrá jamás la canción ni habrá ninguna participación. La pregunta aquí es, ¿por qué me funan a mí?’”, escribió.