Cancelan en redes sociales a Chingu Amiga por hacer una broma sobre la identidad de género

La influencer, Chingu Amiga, quien suele compartir su día a día en México, luego de mudarse de Corea, recibió duras críticas en una de sus más recientes publicaciones en sus redes.

En dicha publicación, la mujer asiática hizo una broma sobre la identidad de género, lo que ocasionó un gran enojo por parte de los internautas, quienes no mostraron piedad y comenzaron a cancelarla.

El video cuenta con más de 200, 000 me gusta y más de 10, 000 comentarios de todo tipo.

Cancelan a Chingu Amiga por hacer un video sobre la identidad de género

Hace unos días, Chingu Amiga, reconocida por contar su experiencia en el país azteca tras vivir la mayor parte de su vida en Corea, fue objeto de críticas, pues, la también tiktoker, realizó un video haciendo una broma de la identidad de género.

En el material, podemos ver a Chingu Amiga que aparece sentada frente a una laptop. El primer clip “muestra a la influencer en el año 2005", ahí dice que seleccione su género y da dos opciones: masculino y femenino.

Luego, en la otra parte, se remonta en la actualidad, específicamente en el 2024. Aquí, también aparece que selecciones el género, sin embargo, aparece una gran lista de “géneros” a lo que Chingu Amiga se muestra confusa y sorprendida.

La lista de “géneros” del 2024 que aparecen en el video de Chingu Amiga. (Instagram/chinguamiga)

Esta reacción, generó todo tipo de comentarios. Muchos estaban molestos ante la “broma” de la influencer, mientras otros mostraban apoyo y criticaban a la llamada “generación de cristal”.

“Esto no tiene nada de gracioso chingu, si no sabes del tema, pues infórmate”, “Que mal pedo que hagas de las identidades una burla”, “Se vienen los ofendidos en 3,2,1"No sé en qué momento las personas se volvieron tan sensibles y no pueden ver nada sin sentirse ofendidos”, fueron algunos de los comentarios.

Chingu Amiga aclara que su intención del video no era burlarse

No obstante, Chingu Amiga, ante las críticas, polémica y la cancelación que comenzó a tener en las redes sociales, un día después en su video escribió que su intención no era burlarse: “Chingus no tenía nada nada de intención de burlar …! yo de verdad apoyo todas las partes del mundo solo lo puse porque así cambio el mundo y se puede confundir por esoooo”, señaló.