Famosos

Blue Demon Jr. está en terapia intensiva tras accidente automovilístico, ¿cómo sigue?

La familia dio a conocer información tras el susto.

October 29, 2025 • 
MrPepe Rivero
blure-demonjr-.jpg

Blue Demon Jr

A través de un comunicado, la familia de ‘Blue Demon Jr.’ informó que el luchador se encuentra en terapia intensiva tras sufrir un accidente automovilístico.

El luchador recibe atención médica especializada luego de que fue trasladado a un hospital.

De acuerdo con el comunicado, Blue Demon Jr. se encuentra estable y darán a conocer detalles sobre el avance médico en próximas horas.

“Agradecemos profundamente las muestras de apoyo y la preocupación expresada, así como el respeto a su privacidad durante este proceso de recuperación”.

“En caso de existir actualizaciones, se informará por estos medios o, en el mejor de los casos, de viva voz del propio Blue Demon Jr”, dijo la familia del luchador.

¿Quién es Blue Demon Jr?

Hijo adoptivo del legendario Blue Demon, el enmascarado azul lleva décadas portando el legado de su padre.

Y es que siguió sus pasos desde hace casi 40 años, consolidándose como un referente del deporte espectáculo tanto en México como a nivel internacional.

Blue Demon Jr. había abierto la puerta al retiro, luego de que su cuerpo le cobrara factura tras el paso del tiempo. Sin embargo, la máscara azul seguirá con su legado.

Blue Demon Jr. Accidente
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
