Biby Gaytán sobre sus hijos mayores: “Es imposible que no se vayan a equivocar”

En 2024, Biby Gaytán y Eduardo Capetillo cumplieron 30 años de casados y lo festejaron siendo uno de los matrimonios más sólidos del espectáculo mexicano.

“A esto le sumas que tuvimos un año viviendo juntos, más un año que fuimos novios, o sea, que, son 32 años juntos”, reveló Eduardo a TVyNovelas durante una función especial del musical El rey león en el Teatro Telcel.

Para la famosa pareja, renovar votos no está en sus planes, pues ya lo hicieron en 2019 cuando festejaron los 25. “Esa vez fue algo muy pequeñito, algo muy tranquilo en el rancho, en nuestra capillita, con el padre Hernán, que ya se nos fue a Roma y que es una persona muy importante para nosotros en nuestras vidas”, continuó el protagonista de telenovelas como Camila.

“LA QUE MANDA ES MI MUJER": EDUARDO CAPETILLO

Según Eduardo, educar a sus hijos menores ha sido una experiencia distinta a la que vivió cuando nació su primogénito. “Ha sido diferente, la verdad es que cuando uno es padre primerizo, como nos sucedió, nos da miedo hasta el aire, lo quieres traer en una jaulita de oro, y ahora con Manuel y Daniel somos deportistas, boxeamos, hacemos de todo”.

Si algo tiene claro Biby es el tipo de hombres que está criando en casa. “Yo creo que el formar niños y niñas con valores y principios, para mí es lo más importante, yo creo en las personas, creo que podemos formar buenos seres humanos”.

A estas palabras de la actriz se sumó Capetillo: “El formar a un ser humano, ahí reside en gran medida las herramientas y los nutrientes que tú le vas a dar a nivel afectivo para que él pueda sortear la vida”.

El galán de televisión explicó que, aunque le han llegado propuestas para hacer un reality show familiar, lo ha pensado más de dos veces. “Siempre vamos a poner, por encima de lo económico, del rating, de lo que sea, los intereses de nuestra familia y el cuidado de nuestros hijos. Y si se da, pues, ¿por qué no? Y además, mira, la que manda es mi mujer, la que firma los contratos es ella, le decimos ‘La patrona’”.

Ante estos comentarios, Biby dijo que, efectivamente, están abiertos a integrar proyectos como estos, pero con sus limitaciones. “Como dice Eduardo, siempre hemos tenido como prioridad a nuestra familia y así seguirá siendo. Antes que nada está la estabilidad como familia, que es lo más importante”.

Durante la conversación con TVyNovelas, Biby expresó que se siente muy contenta de ver cómo sus hijos se abren paso por sí solos en el medio, y que los apoya en todos los procesos correspondientes.

“Tratamos de compartirles nuestras experiencias. Algunas les han tocado verlas y otras se las platicamos, pero ya son mayores de edad, tienen que recorrer su propio camino, no hay más remedio.

“Yo siempre digo: ‘Si yo a mis 53 me sigo equivocando, que no se vayan a equivocar ellos es imposible’. Entonces es como parte de un proceso”, dijo la actriz.

En la entrevista, Biby también nos reveló su secreto para mantenerse estupenda a su edad. “Primero, le doy gracias a Dios que tenemos salud. Eso es lo primero. Y luego tratamos de cuidar esa salud que Dios nos dio, que nos da hasta el día de hoy, procurando llevar una vida sana. Yo no soy de ir al gimnasio, porque a mí eso me aburre un poco, pero sí tomo mi clase de ballet. Eso me llena, me gusta. Siempre le digo a la gente que haga el deporte o la actividad física que le guste, para que no sea una obligación”.

“Además, no soy una persona que se trasnocha mucho. Y pues así, tranquila. La verdad es que no sigo un régimen, ni nada, cuando puedo hago ejercicio y trato de ser feliz, eso es lo más importante, porque también es un hábito; entonces, hay que tratar de ver las cosas positivas. Tenemos todavía a estos dos pequeñitos, ¿cómo no voy a estar feliz? Todos los días me levanto, veo sus caritas y pienso: ‘¿qué más le puedo pedir a la vida?’”.

Por su parte, Capetillo nos explicó que él si ha sido un amante del gym y procura ir las veces que se pueda en la semana. “A mí sí me gusta hacer mucho ejercicio. Toda mi vida he hecho ejercicio. Entonces, pues eso. No fumo, no bebo. Trato de dormir bien y de comer bien. Y también trato de que no me roben mi paz con los agentes externos, porque eso luego me produce mucha química negativa”.