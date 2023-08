Belinda explota contra reporteros que se meten en su vida privada: ‘Ningún hombre me regaló un coche’

Todo comenzó con un rumor que redes sociales que llegó hasta un programa de radio: en él, se dijo que Belinda había recibido, como lujoso regalo de cumpleaños, un auto valuado valuado en millones de pesos por parte de Gonzalo Hevia Bailléres, empresario que ha sido relacionado sentimentalmente con la cantante.

Estas especulaciones molestaron a Belinda debido a que en varias ocasiones la celebridad ha aclarado que no es novia de Gonzalo Hevia, dueño y CEO de Lok. Debido a esto, la cantante decidió terminar con las especulaciones de una vez y sepultar los rumores con un contundente mensaje dirigido a los medios de comunicación.

¿QUÉ DICE EL MENSAJE QUE BELINDA HIZO LLEGAR A PERIODISTAS?

La noticia fue dada a conocer primero en un programa de radio luego de que los rumores circularan fuerte en redes sociales; sin embargo, Belinda decidió escribirle a un periodista de espectáculos de TV Azteca para aclarar los hechos y, al mismo tiempo, pedirle que desmintiera esta fake news, ¿qué dice el mensaje?

“Esa persona no es mi pareja, estoy soltera, sin compromiso. Por favor, no digan más cosas que no son”

“Te pido, por favor, de la manera más educada, que dejes de inventar que me regalan coches y regalos, no tengo novio y ningún hombre me regaló un coche”, se lee.

“No sé por qué tienen que decir cosas de que estoy acostumbrada a recibir regalos cuando yo me compro mis cosas y nadie me está dando nada”.