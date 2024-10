La hermana de Gala Montes denunció amenazas en contra de su hija por... ¿fans de Adrián Marcelo?

La hermana de Gala Montes, Beba, está en el foco mediático debido a una fuerte declaración que hizo en contra de los supuestos fans de Adrián Marcelo. Y es que denunció que tuvo que sacar de la escuela a su hija, Alabama, porque recibió amenazas.

Fue a través de sus redes sociales en donde contó los detalles de esta polémica noticia a raíz de las críticas que recibía sobre por qué la niña estaba todo el tiempo con ella y no en la escuela.

Ante esta presión, Beba, se defendió: “Me criticaron mucho, juzgaron mucho este tema de que mi hija no va a la escuela, ok, mi hija era una ‘niña normal’, yo era una ‘chica normal’, pero ya no lo somos chicos”.

¿Qué pasó con Beba, la hermana de Gala Montes?

Beba explicó que su popularidad se fue por los cielos debido a las críticas que recibía su familia por el pleito de Gala Montes con Adrián Marcelo dentro de “La Casa de los Famosos México”, y uno de los motivos por los que el youtuber decidió abandonar el programa.

De este modo, Beba reveló que ella y su hija “recibían amenazas horribles” por parte del fandom de Marcelo. ¿Y cuál fue la solución? Pues decidió sacar a su hija de la escuela por el temor que tenía de que supieran en donde estudiaba.

“Hay gente muy enferma en este mundo”, contó en el video de TikTok.

Eso sí, también aprovechó para contar cómo es ser la mánager de su propia hermana, ya que debe acompañarla a todos lados en cada viaje que haga, y es por eso por lo que prefirió que su hija la acompañara también.

Te recordamos que Beba Montes es madre soltera de una pequeña de 9 años, así que dejarla con el padre de la niña no es opción, ni mucho menos con alguien desconocido, porque a ella “no le gusta”.

Beba Montes es madre soltera de una niña. (Instagram @labebamontes)

Esta revelación se suma a la denuncia que había hecho Krista, también hermana de Gala Montes, sobre cómo recibía mensajes agresivos a nombre de Adrián Marcelo.