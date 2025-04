Beatriz Moreno está plena a sus 70 años, ¡sin marido ni hijos!... ¿Se arrepiente de algo?

La actriz confiesa que, aunque tuvo la ilusión de ser madre, aceptó con amor su destino y hoy no se arrepiente, está feliz con sus decisiones y plena con su vida-

La reconocida actriz Beatriz Moreno, cable de 50 años y un carisma único con el que ha conquistado al público, nos abre las puertas de su vida en una entrevista íntima y reveladora. A sus 70 años, reflexiona sobre las decisiones que han marcado el rumbo de su historia personal y cómo ha encontrado la felicidad en la autenticidad y el amor por su trabajo.

¿En qué momento se encuentra?

“Llegando al séptimo piso. A los 70 años tienes que plantearte muchas cosas, una de ellas es saber qué hacer con tu energía. En mi caso, yo quiero regalársela a mis personajes porque quiero seguir actuando, que es lo que amo hacer, y también darme tiempo para convivir con mi familia y mis amigos. La energía que me quede de aquí hasta que me vaya del mundo la voy a dedicar a hacer las cosas que me gustan, a limpiar mi metro cuadrado y a mantener a mis seres queridos en un ambiente grato.

¿Considera que está en la mejor etapa de su vida?

“Sí. Te podría decir que a partir de mis 40 años dije: “qué padre, es la mejor etapa de mi vida”. Pasé a los 50 y dije lo mismo, a los 60 igual, y ahora, a los 70, pienso que sí es la mejor etapa de mi vida porque ya nadie me tiene que decir nada, no tengo que quedar bien con nadie. Las cosas que hoy decido hacer tienen que fluir llenas de amor y de buena onda”.

“A esta edad no te enfrascas en cualquier discusión; si no quieres ir a algún lugar, por ejemplo, simplemente dices: “No quiero, gracias”, y no vas por compromiso. A esta edad ya no tienes compromisos con nadie, sólo contigo mismo y con tu gente”.

¿Nunca se arrepintió de no tener familia? ¿De dedicar su vida a la actuación?

“No. Aunque te puedo decir que sí tuve una crisis a los 35 años, la crisis de la maternidad”.

“Lo que pasa es que yo fui a una escuela de monjas y quería una familia con un marido hermoso, fiel, fuerte, audaz y valiente, además de cuatro hijos: dos propios y dos adoptados, porque seríamos muy buenas personas y quisiéramos ayudar al mundo. Viviríamos en una casa en el bosque, tendría una camioneta roja grandota para que todos cupiéramos, y un perro. Ese era mi esquema, mi sueño de niña. Y de todo eso rescaté la camioneta roja; lo demás se quedó en una ilusión. Pero sí tenía el deseo de ser madre”.

¿Qué pasó después?

“La vida me llevó a darme cuenta de que era un deseo aprendido, que no era algo que tuviera que buscar a la fuerza, que si se daba, se daba. Y llegué a los 35 años trabajando padrísimo, sin pareja y feliz. En esa época, a los 35 ya eras muy grande para tener tu primer hijo, y por eso entré en crisis.

“Pero después pensé que en todas las historias de las telenovelas y del mundo, las tías son personajes muy importantes en la vida de los niños, y decidí que iba a ser la tía de la familia. En ese momento dejé de sufrir, salí de la crisis, me fui a trabajar, y cuando regresé vi a mis sobrinos bebés. Los materné como tía y he sido muy feliz desde entonces. Para mí, ese no ha sido motivo de tristeza ni nada”.

¿Y una pareja? ¿No le hizo falta?

“Sí tuve, pero al final te puedo decir que termino diciendo: “Al fin sola”. Soy una solitaria que disfruta mucho la vida y estar con la gente que quiero, con mis amigos y mi familia. No necesito una pareja para ser feliz porque yo soy feliz, con o sin pareja.