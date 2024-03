Bárbara Mori se pronuncia sobre la sorpresiva mención que realizó Sergio Mayer en su libro: qué dijo

En el mundo del espectáculo, las sorpresas son una constante. Recientemente, la actriz uruguaya Bárbara Mori se ha visto envuelta en una situación inesperada: la mención de su nombre en el libro de su exesposo, Sergio Mayer.

Bárbara Mori habla sobre su mención en el libro de Sergio Mayer

Sergio Mayer, conocido por su participación en el grupo musical Garibaldi y su carrera política, presentó hace unos meses su libro ‘Entre el infierno y el éxito’. En dicho libro, Mayer, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias metas y sueños, recordándonos que nunca es demasiado tarde para perseguir nuestras pasiones y enfrentar nuestros temores.

La noticia de la mención de Bárbara Mori en el libro de Mayer llegó a la actriz durante una alfombra roja. Mori se mostró sorprendida al enterarse de la existencia del libro y de su inclusión en él.

“Acá a lado me acaban de dar la noticia, no sabía que escribió un libro”, dijo Bárbara Mori. Ante la pregunta de si había concedido permiso para que su nombre apareciera en el texto, la actriz respondió: “No sabía que existía el libro, entonces obviamente no le di permiso”.

A pesar de la sorpresa inicial, Bárbara Mori se mostró tranquila y relajada ante la situación. Afirmó que ya han pasado muchos años desde que alguna cosa realmente pudiera molestarla: “A estas alturas, hay pocas cosas que me molestan”, comentó.

La actriz también destacó que Sergio Mayer es una parte importante de su pasado y que, en lugar de recordar aquello con desdén o desde un punto de vista negativo, siempre trata de aprender de todas las experiencias.

“De todo se crece [y aprende], de las buenas, de las malas, de todo se crece”, afirmó Mori.

Esta noticia ha generado un gran revuelo en las redes sociales y ha puesto en el centro de la discusión la línea entre la vida privada y la pública en el mundo del espectáculo.