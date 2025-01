Bad Bunny explotó en vivo al ser cuestionado sobre su romance con Kendall Jenner: ‘Apáguenle el micrófono’

Bad Bunny recuperó su trono como uno de los artistas de habla hispana más escuchados a nivel mundial tras el lanzamiento de “Debí tirar más fotos”, su nuevo álbum. Precisamente esta producción despertó inquietud por conocer de su vida sentimental, sobre todo si para este proyecto se inspiró en la historia que vivió junto a Kendall Jenner, un tema del que parece, no le gusta hablar.

¿Bad Bunny le dedicó su disco a Kendall Jenner? La fuerte reacción que desató los rumores

Durante una reciente visita al programa “El Vacilón de la Mañana”, Bad Bunny fue cuestionado directamente sobre qué tan cierto es que ocupó su romance fallido con Kendall Jenner como fuente de inspiración para darle vida a “Debí tirar más fotos”, una pregunta que lo hizo molestar mientras seguía la transmisión en vivo.

"¿Quién es ese diablo que ni está aquí? Apáguenle el micrófono”, expresó el intérprete de temas como “Dakiti” y “Safaera”, evitando hablar frontalmente del tema.

Bad Bunny responde si su música es inspirada en su ex en El Vacilon de la Mañana. 😂 pic.twitter.com/5n1x94Sjg1 — Bad Bunny Network (@badbunnynetwork) January 14, 2025

Inmediatamente, Benito Martínez Ocasio, nombre real del boricua, cambió el rumbo de la plática, no sin antes aclarar que todos han pasado por experiencias de desamor y es esto lo que lo inspira a crear nuevos éxitos. “A mí me han roto el corazón muchas veces en la vida y yo he roto corazones, esto a todo el mundo ya le pasó. Yo creo que todos hemos pasado por el desamor, todo mundo ha pasado por su despecho, y a mí siempre me ha gustado escribir de eso; del amor, del despecho”, aclaró Bad Bunny, nuevamente esquivando la pregunta de si le escribió “El Club” a Kendall Jenner, tal como varias teorías virales han afirmado.

¿Por qué terminaron Bad Bunny y Kendall Jenner?

El noviazgo del cantante y la modelo inició de manera inesperada, misma forma en la que terminó, pues en diciembre de 2023, tras casi un año juntos, rompieron sin dar explicaciones. Posteriormente, tras la MET Gala de 2024, un mágico reencuentro los llevó a flecharse de nuevo y retomaron su relación, protagonizando una serie de románticas citas en París y viajes en pareja.

Bad Bunny y Kendall Jenner tuvieron un noviazgo de poco más de un año Instagram

Sin embargo, la historia se repitió y cortaron poco después, nuevamente sin profundizar en las razones. En contraste, llegó a especularse que habían fracasado en este nuevo intento debido a la incompatibilidad de agendas, una versión en la que que ni Bad Bunny ni Kendall Jenner han querido profundizar.