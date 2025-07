Atala Sarmiento le reprocha esto a Daniel Bisogno y muestra el último mensaje que le envió

“Le dije lo más importante, que es que lo quería mucho y me quedaba con lo bueno de él”, contó Atala Sarmiento sobre lo último que le pudo decir a Daniel Bisogno, quien murió en febrero de 2025 luego de varios meses con problemas de salud.

En una entrevista con Carlos Omar Carbajal Sánchez, Atala Sarmiento se sinceró sobre los reproches que ya no le pudo decir en persona a quien fue su amigo de “Ventaneando”.

Al recordarlo, admitió que debido a que ella vive en España, todavía le cuesta trabajo asimilar que Bisogno ya no está presente. “Pero fíjate que cuando ya se murió, me costó mucho trabajo, me sigue costando la idea de que ya no está. Ha sido un duelo muy raro para mí, aceptar y hacerme a la idea de que ya no está aquí”.

Sobre los asuntos que quedron pendientes, Atala Sarmiento fue sincera al decir que, si bien pudo reconciliarse con Daniel Bisogno, sí quedaron preguntas en el tintero. Y es que tras la salida de la conductora de “Ventaneando”, Bisogno le dejó de hablar y tomó parte... “Le diría muchas cosas. Lo primero que le diría es ‘te invito a comer en Barcelona todas las delicias que nos quedamos con ganas de comer’.

“Creo que sí le cuestionaría muchas cosas, le diría ¿por qué? ¿por qué dijiste cosas feas de mí?”.

“Y sabes que cuando nos reconciliamos, no le dije nada. Nunca le reproché nada de las cosas feas que dijo de mí, nunca le he cuestioné por qué me dejó de hablar, por qué nunca más quiso saber de mí... ¿por qué pasó de mí como pasó?”, dijo Atala.

“Cuando supe que estaba enfermo yo le mandé un mensaje y fue así como de ‘ya, güey, no pasa nada, o sea quiero que estés bien y que no tengas conmigo ningún tipo de resentimiento, ni de duda de que yo te voy a querer siempre, haya pasado lo que haya pasado, siempre te voy a querer, entonces quédate tranquilo porque conmigo las cosas están bien’. Me contestó muy bonito, me envió un mensaje muy bonito”.

“Ata, tu mensaje me ha hecho llorar sin parar. Tú eres la amiga que más he querido, me iluminaste la mañana...”, fue la respuesta de Bisogno.

Cuando murió Daniel Bisogno, así lo despidió Atala

En sus redes sociales, Sarmiento compartió un texto para recordar a quien fue su compañero y amigo:

¡Qué maravilloso fue reír a carcajadas junto a Daniel! Qué suerte tuve de que me dejara abrir la puerta para asomarme un poco más allá de lo que todos veían en él como un personaje de la televisión, porque no lo hacía con todo el mundo.

Con Daniel trabajé durante años pero, sobre todo, COMPARTÍ muchísimas cosas. Viajes, comidas, bailes, y hasta alguna lágrima de pronto. Fuimos cómplices y una gran mancuerna en el set de televisión, y buenos amigos durante mucho tiempo.

Qué suerte que no se cansó nunca de ser tan juguetón y saber apretar el botón correcto para sacarme carcajadas. Qué lindo que era tan glotón y tan generoso con todos. Qué tierno que era tímido y hasta reservado fuera de la pantalla. Qué admirable era la pasión que sentía por la tele y por el teatro.

Gracias vida por haberme dejado estar al lado de Daniel y vivir a su lado tantas inolvidables experiencias que hoy son tesoros en mi corazón. A Daniel lo voy a extrañar SIEMPRE y lo voy a querer TODA LA VIDA… “Dani, cariiiiiño”…mereces descansar, volar alto -y libremente-siendo feliz allá donde vayas…¡Te quiero!