Arath de la Torre dejó sin palabras a Susy Lu con un romántico mensaje: ‘Mi inspiración’

La historia de amor entre Arath de la Torre y Susy Lu sigue escribiéndose cada día. La feliz pareja y padres de tres hijos llevan 17 años de casados, y su romántica relación comenzó una noche en que el actor reunió el valor suficiente para pedirle el número y luego invitarla a salir.

Este 6 de noviembre, la actriz Susy Lu cumplió 40 años, y su romántico esposo activó el modo “Shakespeare”. Con un tierno posteo en Instagram, acompañado de un video que muestra en fotos su historia de amor, Arath de la Torre derritió a su esposa con un hermoso mensaje, dejando impactados a sus fans.

Arath de la Torre y Susy Lu muy enamorados. Instagram Susy Lu.

Las románticas palabras de Arath de la Torre para su esposa

“¡Feliz cumpleaños, hermosa! Por ser una gran compañera, madre, esposa, confidente, hija, hermana, amiga y, sobre todo, un ser humano extraordinario”, escribió el exparticipante de La Casa de los Famosos México.

“¿Por qué te queremos tanto?”, se preguntó De la Torre y respondió de inmediato con una pregunta retórica: “¿Será porque llenas nuestros días de alegría? En mi caso, soy muy afortunado de ser tu compañero de vida y espero estar contigo por el resto de mis días”, afirmó el romántico actor.

“Dios me puso en tu camino, y me siento muy afortunado, porque no solo me has dado momentos increíbles, sino que has demostrado ser la mejor mujer del mundo. Gracias por mis hijos, por ser mi raíz, mi soporte, mi equipo y mi inspiración todos los días. Te amo, mi amor, y sé que está muy trillado, ¡pero que sean muchos años más! Happy Birthday!”, concluyó Arath de la Torre en su mensaje a Susy Lu.

Arath de la Torre le dedicó una canción a Susy Lu

El video que el actor y exparticipante de LCDLFM compartió para su esposa estaba acompañado de la canción “Cuento con tu risa” de la agrupación Cómplices, lo que le dio un toque bohemio y de mayor romanticismo.

El romántico beso de Susy Lu y Arath de la Torre. Instagram Susy Lu.

El posteo de Arath de la Torre dejó sin palabras a Susy Lu, quien aún no ha respondido al romántico mensaje en redes sociales. Sin embargo, los fans del actor no tardaron en expresar su felicidad al ver lo hermosa y unida que es esta familia llena de amor.