Anuel AA enfrenta demanda millonaria por agresión contra un hombre en Florida

La compensación que exige la víctima asciende a 50 mil dólares.

October 03, 2025 • 
Ericka Rodríguez
El reguetonero enfrenta una demanda por golpear a un hombre en Florida.

La víctima reclama por daños físicos, emocionales y psicológicos, ansiedad, pesadillas recurrentes, humillación pública e hipervigilancia.

El cantante puertorriqueño Anuel AA, reconocido como uno de los exponentes más populares del reguetón, enfrenta una demanda por agresión física en Estados Unidos.

El intérprete de temas como ‘China’, ‘Secreto’ y ‘Bebé’, fue denunciado por un hombre identificado como Fernando Dávila, quien alega que Anuel AA y parte de su equipo de seguridad, lo golpearon en la cabeza y cuello.

El incidente ocurrió el 25 de abril de 2025 en el parque Volcano Bay, parte del complejo turístico Universal Orlando Resort, en Florida. Según la versión del demandante, el ataque habría sucedido sin provocación previa, en una zona pública del parque y frente a testigos, incluyendo a la madre e hija de Dávila.

La denuncia fue presentada formalmente el 26 de septiembre ante una corte de Florida, aunque la jueza asignada al caso, Heather Pinder Rodríguez, no ha confirmado la primera audiencia.

En el documento legal, el abogado Michael Singh detalla que su cliente reclama compensaciones por daños físicos, emocionales y psicológicos, entre ellos ansiedad, pesadillas recurrentes, humillación pública e hipervigilancia.

Además, se incluyó en la demanda al propio parque Universal Orlando, argumentando fallas en los protocolos de seguridad, ya que el personal no habría intervenido de forma oportuna para frenar la agresión.

Trascendió que la compensación económica reclamada asciende a 50 mil dólares, es decir, unos 920 mil pesos mexicanos.

Y aunque la acusación tiene una gravedad importante, Anuel AA no se ha pronunciado oficialmente , sin embargo, en sus redes sociales sigue compartiendo contenido musical y fotografías de sus presentaciones recientes.

Hasta el momento, las autoridades de Florida no han informado si existe alguna orden de comparecencia o restricción contra el intérprete. De proceder la demanda, el caso podría escalar a instancias mayores debido a que involucra a una figura pública internacional y a una empresa de gran envergadura como Universal.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
