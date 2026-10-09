Ante la inminente separación de Jesse & Joy... Los fans se van con ella

El nuevo promocional de Jesse & Joy, en el que un simpático reno ocupa el lugar que anteriormente tenía Jesse Huerta junto a su hermana, desató una avalancha de comentarios y convirtió una imagen navideña en el nuevo símbolo de la polémica que rodea al famoso dúo.

Joy aparece sola en los nuevos carteles de Jesse & Joy The Christmas Edition: ¿Con quién se queda el reno?, mientras Jesse desapareció de las piezas publicitarias correspondientes a los conciertos posteriores al 5 de diciembre. El nombre del dúo permanece, pero visualmente el músico ya no está. Las fechas serán el 6 de diciembre en el Auditorio Nacional, el 11 en Monterrey y el 12 en Guadalajara.

UNA REACCIÓN EN CADENA

El detalle del reno provocó comentarios de seguidores que interpretaron la nueva publicidad como una señal de la etapa que comienza para Joy. Entre las frases que circularon aparecen mensajes como: “Al final ella siempre fue la voz, él un músico que la acompañaba” y “soy el perro y me quedo con Joy”, en referencia al famoso tema que inspiró el nombre del espectáculo navideño. Otros internautas fueron todavía más directos: “Pues ni tan juntos”, escribieron algunos al notar que el cartel conserva el nombre Jesse & Joy, pero muestra únicamente a Joy.

La reacción no se ha limitado a México. El anuncio de la pausa de Jesse generó comentarios entre seguidores de distintos países y la controversia también se trasladó a los conciertos internacionales. En Chile, por ejemplo, el ambiente cambió radicalmente durante la presentación del 29 de septiembre: Jesse recibió abucheos y aplausos divididos, mientras Joy terminó visiblemente conmovida al hablar ante el público.

La escena alimentó todavía más la percepción de que una parte de los seguidores está tomando partido por la cantante. Joy reconoció ante el público chileno que han sido días difíciles y que ella misma continúa tratando de entender lo ocurrido. Su mensaje provocó una respuesta emocional de los asistentes, que la respaldaron durante uno de los momentos más delicados de la historia del dúo.

LA PAUSA NO QUEDÓ MUY CLARA

El origen de todo está en el anuncio de Jesse del 15 de septiembre. El músico informó que haría una pausa de Jesse & Joy para concentrarse en su familia, su bienestar personal y otros proyectos. La decisión sorprendió incluso a su hermana, quien posteriormente reveló que se enteró apenas 20 minutos antes de que el anuncio se hiciera público. Desde entonces, las redes comenzaron a especular sobre las razones de la separación profesional. Sin embargo, ninguno de los hermanos ha confirmado que exista una pelea entre ellos.

Jesse ha insistido en que se trata de una pausa y que cumplirá los compromisos previamente pactados, mientras Joy ha dicho que continuará con el proyecto y que su hermano es irremplazable.

Pero el público ya está escribiendo su propia versión.

Para una parte de los seguidores, Joy representa ahora la continuidad de un proyecto que durante más de dos décadas compartió con Jesse. La ironía del nombre del espectáculo ¿Con quién se queda el reno?, una variación navideña de ¿Con quién se queda el perro?, uno de los grandes éxitos de Jesse & Joy, no pasó inadvertida. Ahora, en plena crisis del dúo, la pregunta adquirió un significado inesperado. ¿Y qué dicen los fans? En redes se multiplican los mensajes de apoyo a Joy, mientras otros cuestionan la manera en que se produjo la pausa de Jesse. También hay seguidores que piden no atacar al músico y respetar la decisión de ambos. Sin embargo, él tendrá que emprender su nuevo camino con los fans que le queden después de tanta polémica.