Anitta sorprendió al mundo al mostrarse embarazada: ‘Estaba destinado’

El fin de semana comenzó con sorpresa en redes sociales. Este viernes, la cantante brasileña Anitta compartió una enigmática foto en la que aparece con una gran barriga de embarazada.

Anitta acompañó la imagen con un mensaje que generó aún más preguntas sobre lo que quiere revelar. En su publicación de Instagram, la cantante escribió: ‘Estaba destinado a mantenerse en secreto…’

Anitta sorprende al mundo una vez más. Instagram Anitta.

La foto muestra a Anitta en una habitación de hotel con la cama sin hacer, vistiendo lencería negra y luciendo su barriga de embarazada. Además, la cantante lleva una máscara inexpresiva conectada a un megáfono, sugiriendo que algo importante está por anunciar, quizás vinculado con un reciente posteo de un famoso cantante.

El misterioso comentario de The Weeknd sobre la foto de Anitta embarazada

El cantante canadiense The Weeknd amplificó la sorpresa al compartir la publicación de Anitta en sus historias de Instagram con el mensaje: ‘Gracias, Anitta’.

Aunque no hay confirmación oficial de ninguno de los artistas, la imagen podría ser parte de un videoclip de la canción Sao Paulo, tema que The Weeknd presentó junto a Anitta en su concierto en vivo en Sao Paulo y que forma parte de su setlist de Hurry Up Tomorrow.

La foto de Anitta embarazada. Anitta Instagram.

Tras el posteo y el impacto entre sus fans, algunos de los seguidores de la cantante conectaron de forma inmediata la foto, la máscara y la reacción de The Weeknd con el nuevo tema Sao Paulo que hicieron a dúo los artistas.

Anitta, el amor y una nueva etapa con Vinicius Souza

Anitta y el futbolista Vinicius Souza oficializaron su relación después de intercambiar algunos mensajes en redes sociales, solo unos días después de que la cantante celebrara su soltería en el tema ‘Soltera’ junto a Shakira.

Anitta y Vinicius Souza confirmaron su relación de amor. Instagram Anitta.

La pareja fue vista en el desfile de Balmain en París, y Souza compartió tiernas fotos de ambos, incluyendo una donde Anitta lo besa en la mejilla. Souza, de 25 años, juega en el Sheffield United y ha estado casado previamente, además de tener dos hijos.