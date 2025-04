Angelique Boyer y Sebastián Rulli: cómo comenzó su romántica historia de amor que traspasó la pantalla

Desde hace más de una década, Angelique Boyer y Sebastián Rulli forman una de las parejas más queridas por el público, compartiendo sus momentos más románticos con sus fans en redes sociales y en sus proyectos laborales.

Su relación, que comenzó como una amistad en los sets de grabación, logró traspasar la pantalla y evolucionó hasta convertirse en uno de los romances más sólidos de la farándula mexicana.

¿Cómo se conocieron Angelique Boyer y Sebastián Rulli?

Todo comenzó en 2010, cuando protagonizaron la exitosa telenovela ‘Teresa’. En ese momento, Angelique Boyer mantenía una relación con el productor José Alberto “El Güero” Castro, mientras que Sebastián Rulli estaba casado con la conductora Cecilia Galliano, con quien tiene un hijo, Santiago.

“Yo no conocía a Sebastián, lo conocí ese día y por supuesto que te puedo decir que desde el día fue uno un caballero, un compañero impecable, generoso, respetuoso”, dijo Angelique en entrevista con People en Español.

Sebastian Rulli, Angelique Boyer, Ana Brenda e Aarón Díaz nos tempos de Teresa. 🌹 pic.twitter.com/Bux43JBCA5 — Graciana (@Rullique) January 9, 2021

Por su parte, el actor recordó: “Yo había visto su trabajo y me había llamado mucho la atención su forma de transformarse de ‘RBD’ a luego ‘Corazón salvaje’ y personajes totalmente diferentes”.

“(Angelique) Era alguien que imponía respeto en el set como actriz, y su belleza pues era indiscutible, entonces era alguien a quien admiraba sin conocer todavía. Y luego de conocerla más porque su profesionalismo, su talento, su capacidad de transmitir, de emocionarse, de emocionarte en cada escena hizo la magia que surgió entre los personajes y dio la posibilidad de que nos quisieran volver a ver trabajar juntos”, agregó el actor al citado medio.

Cuándo se enamoraron Angelique Boyer y Sebastián Rulli

Angelique Boyer y Sebastián Rulli coincidieron nuevamente en 2013, en la telenovela ‘Lo que la vida me robó’, un melodrama que no solo marcó un éxito en sus carreras, sino también el inicio de algo más profundo.

En ese entonces, el argentino se convirtió en un gran apoyo para la actriz nacida en Saint-Claude, Francia, ya que atravesó por el terrible fallecimiento de su mamá, Sylvie Rousseau.

Para entonces, ambos habían cerrado capítulos previos en sus vidas personales: Angelique terminó su relación con José Alberto Castro en marzo de 2014, y Sebastián Rulli se había divorciado de Cecilia Galliano en 2011. Fue en ese contexto, entre escenas apasionadas y largas jornadas de trabajo, que su amistad se transformó en amor.

Angelique Boyer y Sebastián Rulli X @sebastianrulli

Cómo es la relación de Angelique Boyer y Sebastián Rulli

En septiembre de 2014, la pareja hizo oficial su noviazgo, sorprendiendo a fans y medios por igual. Desde entonces, han compartido su historia con el mundo a través de redes sociales y entrevistas, mostrando una relación basada en respeto, libertad y complicidad.

Angelique Boyer y Sebastián Rulli han optado por un amor poco convencional. No viven juntos de forma permanente, prefiriendo mantener sus espacios individuales, y han sido claros en su decisión de no casarse ni tener hijos.

“Creemos en el amor, no en el matrimonio como tal, entonces seguimos bien, no tenemos que cumplirle el sueño a nadie más que a nosotros mismos. Yo soy papá gracias a Dios, estamos felices así, la verdad es que no tenemos intenciones de cambiarlo”, dijo el actor en un encuentro con los medios en 2023.

Angelique Boyer y Sebastián Rulli X @sebastianrulli

Hoy, con más de 10 años de relación, Angelique Boyer, de 36 años, y Sebastián Rulli, de 49, siguen firmes en su amor y en su filosofía, la cual les ha permitido disfrutar de su noviazgo sin complicaciones.

“Tenemos un hogar en común, por ejemplo en la montaña donde nos vamos y la construimos juntos”, contó la actriz francesa en el programa ‘El Gordo y la Flaca’.

Mientras que Sebastián Rulli precisó: “Desde antes de conocerse cada quién tenía su casa y no tenemos por qué cambiar la situación. Está la casa de ella, mi casa y nuestra casa”.