Angelina Jolie rompe el silencio y confiesa nuevos detalles de lo que vivió tras divorciarse de Brad Pitt

Angelina Jolie y Brad Pitt fueron, durante varios años, una de las parejas más populares de Hollywood y sinónimo de estabilidad familiar, sobre todo por haber adoptado a varios niños.

Es por ello que cuando la pareja anunció su divorcio tras 12 años de relación, en el 2016, hubo una gran conmoción en el medio del espectáculo. El tema de la custodia de sus hijos Maddox, de 22 años; Pax, de 19; Zahara, de 18; Shiloh, de 17, y los gemelos Vivienne y Knox, de 15, ha sido protagonista de los pleitos que la pareja ha sostenido desde hace varios años.

Ahora, en una entrevista que Angelina Jolie le ofreció a la revista “Vogue”, la actriz abrió su corazón como nunca antes lo había hecho y detalló todo lo que ella y su familia sufrieron luego de que se separara de Brad Pitt , así como sus retos como madre soltera. Esta es la historia.

“ME HE SENTIDO UN POCO DEPRIMIDA”, DICE ANGELINA JOLIE SOBRE SU DIVORCIO CON BRAD PITT

Angelina Jolie se sinceró como nunca y afirmó que la maternidad la ayudó a afrontar momentos difíciles en su vida, como cuando se separó de Brad Pitt luego de varios años de matrimonio:

“Todavía estoy entendiendo quién soy a los 48 años. Supongo que estoy en transición como persona”

“Tenía 26 años cuando me convertí en mamá. Toda mi vida cambió. Tener hijos me salvó y me enseñó a estar en este mundo de manera diferente”, aseveró la actriz, quien también aceptó que le queda un largo camino.

“Teníamos mucho que sanar. Todavía estamos encontrando nuestro equilibrio”, declaró la actriz al detallar que, como familia, ella y sus hijos todavía han luchado contra varios retos que no se han resuelto del todo bien.

Angelina Jolie no dudó en hablar también sobre su salud mental, al confesar que “me he sentido un poco deprimida estos días”. De igual manera, detalló también que “todavía estoy entendiendo quién soy a los 48 años. Supongo que estoy en transición como persona. No siento que haya sido yo misma durante una década en cierto modo”.