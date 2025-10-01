Suscríbete
Famosos

Ángela Aguilar despide a Micky Hair tras asesinato del estilista en Polanco: “Vuela alto”

Él fue el encargado de renovar la imagen.

September 30, 2025 • 
MrPepe Rivero
angela-micky-hair-.jpg

Ángela Aguilar despide a Micky Hair

Instagram

El estilista de varias estrellas, como Ángela Aguilar, Miguel Ángel de la Mora Larios, mejor conocido como Micky Hair, fue asesinado la noche del 29 de septiembre de 2025 en la colonia Polanco, Ciudad de México.

El ataque directo ocurrió justo afuera de su salón de belleza, Micky’s Hair, ubicado en la esquina de Molière y Presidente Masaryk.

Según reportes, dos sujetos en motocicleta lo abordaron y uno de ellos le disparó directamente, provocando su muerte en el lugar, a los 28 años.

angela-aguilar--micky.jpg

Ángela Aguilar no fue indiferente a la noticia, y se manifestó a través de sus redes sociales, donde compartió una emotiva carta de despedida.

“Qué duro es aceptar que ya no estás, Micky. Contigo nunca fue solo el peinado. Me acompañaste en el proceso de cambiar mi imagen, me diste seguridad cuando más lo necesitaba y estuviste ahí incluso en los momentos en los que me daba miedo salir o que me vieran.

“Siempre encontraste la manera de hacerme sentir cómoda y de impulsarme a seguir adelante”.

“Tu obsesión con el gimnasio, tu amor por los viajes y tus ganas constantes de crecer son recuerdos que se quedan conmigo. Gracias por tu amistad, por tus consejos y por estar a mi lado en cada etapa. Vuela alto, Micky, siempre te vamos a extrañar”, dijo la esposa de Christian Nodal.

Micky Hair fue un reconocido estilista por trabajar con celebridades como Kenia OS, Natasha Dupeyrón, Altair Jarabo, entre otras.

ANGELA AGUILAR Asesinato
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
David-Villalpando.jpg
Famosos
David Villalpando, ‘El Profesor Virolo’, pide trabajo en redes sociales: “Por si algún director me ve”
September 30, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Ninel-Conde-Inventadas.jpg
Famosos
‘Las Inventadas’: Ninel Conde le propone a ViX un nuevo reality para darle continuidad a LCDFM
September 30, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
micky-hair--.jpg
Famosos
Asesinan en Polanco a Micky Hair, estilista de famosas como Ángela Aguilar y Kenia Os
September 30, 2025
 · 
MrPepe Rivero
carlos-arau--.jpg
Famosos
Murió Carlos Arau, actor de ‘Vecinos’ y sobrino de Alfonso Arau: Esta fue su última publicación
September 30, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Sebastián-Ligarde.jpg
Famosos
Sebastián Ligarde asegura que vio un OVNI cerca de su casa: era color plateado con forma de espiral
El actor sorprendió a sus seguidores al relatar cómo presenció un extraño fenómeno cerca de su casa en Texas.
September 30, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Nicole-Kideman-Keith-Urban.jpg
Hollywood
Nicole Kidman y Keith Urban se separan tras 19 años juntos: rumores de crisis y tensiones salen a la luz
El cantante habría tomado la decisión de la ruptura pese a los esfuerzos de la actriz por salvar su matrimonio.
September 30, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Yolanda-Andrade-Luz-Maríz-Zetina.jpg
Famosos
Yolanda Andrade regresa a ‘Montse & Joe’, predice Mhoni Vidente; y arremete contra Luz María Zetina
La astróloga lanzó su predicción indicando que Yolanda volverá a su programa en unos días.
September 30, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
mariana-ochoa-pension-.jpg
Famosos
Mariana Ochoa alza la voz por las mamás: Estrena ‘La Pensión’ y cuenta su historia
Su tema está inspirado en lo que ella y muchas progenitoras viven cuando los papás de los niños no se hacen cargo económicamente; y al respecto, nos cuenta su propia historia.
September 30, 2025
 · 
Nayib Canaán