Ángela Aguilar despide a Micky Hair tras asesinato del estilista en Polanco: “Vuela alto”

El estilista de varias estrellas, como Ángela Aguilar, Miguel Ángel de la Mora Larios, mejor conocido como Micky Hair, fue asesinado la noche del 29 de septiembre de 2025 en la colonia Polanco, Ciudad de México.

El ataque directo ocurrió justo afuera de su salón de belleza, Micky’s Hair, ubicado en la esquina de Molière y Presidente Masaryk.

Según reportes, dos sujetos en motocicleta lo abordaron y uno de ellos le disparó directamente, provocando su muerte en el lugar, a los 28 años.

Ángela Aguilar no fue indiferente a la noticia, y se manifestó a través de sus redes sociales, donde compartió una emotiva carta de despedida.

“Qué duro es aceptar que ya no estás, Micky. Contigo nunca fue solo el peinado. Me acompañaste en el proceso de cambiar mi imagen, me diste seguridad cuando más lo necesitaba y estuviste ahí incluso en los momentos en los que me daba miedo salir o que me vieran.

“Siempre encontraste la manera de hacerme sentir cómoda y de impulsarme a seguir adelante”.

“Tu obsesión con el gimnasio, tu amor por los viajes y tus ganas constantes de crecer son recuerdos que se quedan conmigo. Gracias por tu amistad, por tus consejos y por estar a mi lado en cada etapa. Vuela alto, Micky, siempre te vamos a extrañar”, dijo la esposa de Christian Nodal.

Micky Hair fue un reconocido estilista por trabajar con celebridades como Kenia OS, Natasha Dupeyrón, Altair Jarabo, entre otras.