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Andy Zuno y Mariana Ochoa unen sus voces en “Déjame el Tequila”, una historia de amor, desamor y tradición mexicana

Junio 19, 2026 • 
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Andy Zuno y Mariana Ochoa sorprenden al público con una colaboración que promete conquistar a quienes han vivido una ruptura amorosa. Se trata de “Déjame el Tequila”, un tema que combina la pasión del regional mexicano con toques de cumbia y pop para contar una historia de amor, nostalgia y esperanza.

Disponible a partir del 19 de junio en plataformas digitales, la canción nació de una inquietud muy personal de Andy Zuno: retratar esos momentos en los que el corazón vive sentimientos encontrados después de una separación.

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El intérprete explica que buscaba una propuesta diferente, capaz de mostrar cómo el despecho y la necesidad de recuperar un amor pueden convivir al mismo tiempo. Para lograrlo, encontró en el tequila el símbolo perfecto de una historia profundamente mexicana.

La participación de Mariana Ochoa aporta un elemento especial al proyecto. La cantante se sumó a la canción después de que ambos coincidieran en una entrevista de radio, donde surgió la idea de colaborar por primera vez.

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Andy no escatima elogios al hablar de la exintegrante de OV7, a quien reconoce por su profesionalismo, energía y pasión por la música, cualidades que quedaron plasmadas en esta producción.

Además de representar una nueva etapa creativa para ambos artistas, “Déjame el Tequila” marca un momento importante en la evolución musical de Andy Zuno, quien continúa consolidando su propuesta dentro del regional mexicano como cantante, compositor y productor.

El lanzamiento llega acompañado de un innovador videoclip realizado en formato de realidad virtual, protagonizado por Adriana Llabrés y Antonio Gaona. La producción mezcla humor, romance y una propuesta visual moderna que busca conectar con nuevas audiencias.

Con una letra que habla de las heridas del amor y la capacidad de seguir adelante, “Déjame el Tequila” se perfila como una de las colaboraciones más entrañables y emotivas del año, reuniendo el talento de dos figuras queridas por el público mexicano.

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