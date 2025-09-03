Anahí regresa a ‘¿Quién es la máscara?’ y se destapan nuevos investigadores

“I’m back” (estoy de vuelta).

Así fue como Anahí dio a conocer que está de regreso como investigadora en ‘¿Quién es la máscara?’, el programa en donde los famosos se esconden detrás de simpáticos personajes.

En su cuenta de Instagram, la cantante compartió una imagen con la máscara del show, confirmando su estancia en la séptima temporada.

Poco después, en sus historias, colgó un clip de la sesión fotográfica de los promocionales, donde se encuentra rodeada de luces y maquillaje.

La noticia de la participación de Anahí en el reality musical ocurre después de que fuera acusada de fraude tras filtrase una lista con los nombres de los famosos que formarían parte de la edición anterior.

“Jamás me he prestado a ningún tipo de arreglo que vaya en contra de mis principios”, afirmó en ese momento y colaboró para dar con los responsables de la filtración.

El resultado de la investigación arrojó que dos miembros de la producción habrían sido quienes filtraron la lista, por lo que fueron separados de su cargo.

Nuevos investigadores a la vista

El retorno de la exRBD no es la única sorpresa que traerá la emisión, pues también se destapó a la nueva estrella que se suma al panel de investigadores.

Los encargados de adivinar quién está detrás de cada uno de los simpáticos personajes serán: Carlos Rivera, Juanpa Zurita y Anahí. Y aunque se esperaba volver a ver a Martha Higareda, esto no será posible, pues se encuentra a la espera de dar a luz a sus mellizos.

Ante la ausencia de Higareda, quien tomará su lugar será Ana Brenda.

El arribo de Ana Brenda fue confirmado en las redes sociales del reality musical, donde también se anunció que el inicio de las transmisiones será el 12 de octubre próximo.