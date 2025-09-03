Suscríbete
Famosos

Anahí regresa a ‘¿Quién es la máscara?’ y se destapan nuevos investigadores

La cantante confirmó su participación en el programa luego de casi un año de ausencia en las pantallas.

September 03, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Anahí-máscara.jpg

Anahí está de regreso en ‘¿Quién es la máscara?’.

Instagram

“I’m back” (estoy de vuelta).

Así fue como Anahí dio a conocer que está de regreso como investigadora en ‘¿Quién es la máscara?’, el programa en donde los famosos se esconden detrás de simpáticos personajes.

En su cuenta de Instagram, la cantante compartió una imagen con la máscara del show, confirmando su estancia en la séptima temporada.

Poco después, en sus historias, colgó un clip de la sesión fotográfica de los promocionales, donde se encuentra rodeada de luces y maquillaje.

La noticia de la participación de Anahí en el reality musical ocurre después de que fuera acusada de fraude tras filtrase una lista con los nombres de los famosos que formarían parte de la edición anterior.

“Jamás me he prestado a ningún tipo de arreglo que vaya en contra de mis principios”, afirmó en ese momento y colaboró para dar con los responsables de la filtración.

El resultado de la investigación arrojó que dos miembros de la producción habrían sido quienes filtraron la lista, por lo que fueron separados de su cargo.

Nuevos investigadores a la vista

El retorno de la exRBD no es la única sorpresa que traerá la emisión, pues también se destapó a la nueva estrella que se suma al panel de investigadores.

Los encargados de adivinar quién está detrás de cada uno de los simpáticos personajes serán: Carlos Rivera, Juanpa Zurita y Anahí. Y aunque se esperaba volver a ver a Martha Higareda, esto no será posible, pues se encuentra a la espera de dar a luz a sus mellizos.

Ante la ausencia de Higareda, quien tomará su lugar será Ana Brenda.

El arribo de Ana Brenda fue confirmado en las redes sociales del reality musical, donde también se anunció que el inicio de las transmisiones será el 12 de octubre próximo.

Anahí ¿Quién Es La Máscara?
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
SH-enrique-guzman.jpg
Famosos
Enrique Guzmán confirma qué cirugías tuvo Alejandra Guzmán y si recayó en el alcohol
September 02, 2025
 · 
MrPepe Rivero
marlon-wendy-guevara.jpg
Famosos
Marlon revela qué pasó con la camioneta y confirma: “A Wendy Guevara la tengo bloqueada de todos lados”
September 02, 2025
 · 
Grisel Vaca
Alejandro-Sanz-Puebla.jpg
Famosos
Alejandro Sanz camina por las calles de Puebla y nadie lo reconoce
September 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Pepillo-Origel-XEW.jpg
Famosos
Pepillo Origel se convierte en Jorge Negrete en inesperado video en honor a ídolos del ayer
September 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
alpinista-rescate.jpg
Viral
La dejarán morir: Alpinista Natalia Nagovitsyna quedó atrapada hace 15 días y ya suspendieron su rescate
Videos tomados con drones la muestran todavía con vida... Pero es cuestión de tiempo.
September 02, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Laura-Bozzo-3.jpg
Famosos
Laura Bozzo y la pedida de mano que la hizo enfurecer y correr a sus amigos
En el documental de la conductora se rememora el momento en el que su expareja le pide matrimonio.
September 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Ferka-Jorge-Losa.jpg
Famosos
Ferka confirma su truene con Jorge Losa entre lágrimas: “Nada es para siempre”
María Fernanda y Jorge Losa terminaron de nuevo su noviazgo; esta vez dicen que es definitivo.
September 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
nodal-cazzu.jpg
Famosos
Cazzu revela angustia en batalla legal con Christian Nodal por Inti: “Tenemos el put* control”
“El peor momento de mi vida”, dijo la argentina.
September 02, 2025
 · 
TVyNovelas