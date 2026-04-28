Ana Caty Hernández habla de la maternidad como su gran milagro y su pasión: “El fútbol me eligió a mí”

A pasionada del futbol desde niña, Ana Caty Hernández encontró en la televisión el espacio perfecto para convertir su vocación en una carrera sólida. Hoy, además de consolidarse como una de las voces más reconocibles de la televisión deportiva, también enfrenta otra cancha igual de demandante: la maternidad. De esto y mucho más nos habló en TVyNovelas El Pódcast.

¿Cuál crees que es la fórmula de tu éxito?

“Yo creo que a mí lo que me ha funcionado es “ser”. Yo trato de ser como soy en mi casa, también en la televisión, en los programas a los que voy, en los que represento, y puntualmente me apasiona el deporte, me apasiona el futbol: el futbol me eligió a mí, más que yo elegirlo a él. Y a partir de eso es que pude ir encontrando mi vocación, que es a lo que me dedico el día de hoy, y trato de hacerlo digerible para los que nos ven.

¿En qué momento dijiste: “A partir de ahorita me voy a dedicar a esto”?

“Desde que nací, literalmente he estado cerca de una pelota de futbol. Mi papá se dedica al futbol de manera profesional y, conforme fui creciendo, yo decía: “Me voy a la concentración, me voy al partido”. Pero a los ocho años, a propósito de Francia 98, que estaba coleccionando mi álbum y me iba aprendiendo a los jugadores, ahí dije: “Yo me quiero dedicar a esto”.

“Después me di cuenta de que me gustaba hablar, agarrar la cámara, entrevistar, y también me gustaba mucho consumir tele. En ese momento prácticamente no había mujeres o, cuando empezó a haber, eran bajo un estereotipo mucho más marcado. Hoy creo que hay mucha más versatilidad y yo dije: “Yo quiero entrar ahí y quiero hablar de futbol”.

Platicando este tema del machismo, ¿cómo lo fuiste trabajando?

“Creo que tuve la suerte de que en mi familia siempre fue igual la posibilidad de jugar futbol, y de conversar con mi papá de futbol. Eso permitió que para mí fuera un lenguaje natural, parte de mi día a día. Después, ya cuando entré a los medios, sí te puedo decir que he visto una evolución, porque yo era la única mujer en ese momento, por ejemplo, que cubría Selección Mexicana y eran viajes donde había 20 hombres y nada más yo. Hoy vemos muchas más mujeres involucradas en las transmisiones y en diferentes papeles. Sí he tenido que deconstruir muchas cosas, pero creo que, a partir de la preparación, de la disciplina y de que a mí me gusta aprender, he podido abrirme camino.

¿Qué tiene el fútbol que lo hace tan diferente a todos los deportes?

“Para mí, que juega con las emociones. Siempre te mantiene al filo de la butaca, tanto en alegría, en tristeza, en emoción, en diversión, y además es inesperado. Cuando juegas con la emoción y con la posibilidad, y sumas el hecho de que la gente se siente identificada, eso hace que sea tan popular, tan grande y tan demandante también.

Pero es una chamba difícil. ¿Cómo le haces para mantener un balance entre el trabajo en la tele y el de tu casa?

“Creo que la maternidad es el tema más difícil de abordar en muchos aspectos, porque cada quien tiene una opinión. Conforme he ido avanzando en mi maternidad, también he ido aprendiendo y he ido madurando como mamá. Tengo la fortuna de que tengo un gran marido, una muy buena red de apoyo, comenzando por mi mamá. Pero siempre he creído que, si yo soy feliz, Patricio y Pablo van a tener la mejor versión de su mamá. Mi felicidad es mi familia, son prioridad. No hay nada más importante que ellos y nunca comprometería su bienestar por alguna cuestión laboral, pero el trabajo a mí me satisface y me llena en muchos aspectos como mujer y como persona.

¿Qué podrías decirles a todas las mujeres que tratan de equilibrar su vida?

“Que no debemos ser tan duras ni enjuiciarnos tanto. Ese sería mi primer tip. Hubo un comentario de una persona cercana al trabajo que decía: “¿Y quién cuida al niño?”. No se lo dijo a mi esposo. Esos comentarios a veces impactan. Entonces, ¿quién cuida al niño? La respuesta fue su mamá y su papá. Yo lo que les diría es que traten de aislarse de los comentarios negativos y que busquen siempre el bienestar de los niños. Y que sean organizadas. Yo trato de ser muy organizada con mis tiempos y muy disciplinada con eso.

¿Crees en los milagros?

“Sí, sí creo. Pues mis hijos. Yo creo que no encontraría otra explicación a que dos humanos cada día me hagan amarlos más. Definitivamente creo que la vida es un milagro y yo no la concientizaba tanto sino a partir de que me embaracé, de que vi el cambio en mi cuerpo, de que vi cómo una vida se crea y cómo después nace. Creo que sí, he visto un milagro: son ellos dos.

¿Te consideras una mujer exitosa?

“Sí, me considero una mujer exitosa por la forma en la que yo vivo y mido el éxito. Me considero exitosa porque soy muy feliz con lo que hago, tanto a nivel profesional como a nivel personal. He cumplido lo que yo he querido y además he tenido la posibilidad de compartirlo con gente maravillosa, con gente que profesionalmente siempre admiré y que hoy son parte de mi familia.

¿Cómo ves a México en el Mundial?

“Quizás sea de las pocas que te diga que bien. Yo creo que Javier Aguirre va a enfrentar su tercer Mundial, no es cualquier técnico. Al ser un Mundial en casa, México va a pasar a la siguiente fase y creo que hará un buen papel. Para mí un buen papel es llegar a octavos de final y tendrá que aspirar a cuartos.

¿Cuál es el siguiente reto profesional o personal?

“El Mundial es un reto bien grande, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Tener la posibilidad de abrirle otra vez la puerta al mundo a través del futbol, del deporte más grande del mundo, creo que como país nos reta. Y a nivel personal, yo sí quiero vivirlo con mis hijos. Quiero poder seguir siendo una buena versión como mamá y una buena versión como profesional. Ese es el reto. Está difícil, pero nada es imposible.