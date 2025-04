Amigo de Daniel Bisogno pide justicia por fotógrafo que también murió en Parque Bicentenario

La muerte de Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas al caerles una grúa en pleno Festival Axe Ceremonia 2025 en el Parque Bicentenario hizo recordar otra tragedia ocurrida en el mismo lugar.

Hace dos años, Alberto Clavijo cayó de una altura de cuatro pisos por no haber señalización en el Parque Bicentenario, durante un evento de RBD y una marca de bebida alcohólica.

Hasta la fecha, la familia del fotógrafo español aseguran que nunca hubo justicia, incluso hubo irregularidades, según relataron a NMás.

Uno de los amigos de Alberto Clavijo es David Allegre, quien a su vez era amigo del fallecido Daniel Bisogno. En ‘Ventaneando’, el conductor intentó alzar la voz, pero en redes sociales no lo tomaron en serio.

Ahora, a través de redes sociales, David exige justicia, no solo para Alberto Clavijo, sino para Berenice y Miguel Ángel.

En TikTok, David relató: “No estaba señalizado, desafortunadamente le tocó a Alberto, pero pude haber sido yo o cualquiera”.

“Cuando todo esto se hizo público mucha gente intentó culpar a la víctima, tratando de hacerlo ver que fue su culpa, no estaba señalizado, y se me hizo aún más injusto que cuando nos ayudó Daniel Bisogno a difundir la noticia, la gente lo convirtió en un circo”.

“Mi punto es que no debemos dejar de hacer ruido ni por Miguel, Ni Berenice ni por Alberto. Sus familias se merecen que esto se resuelva y que haya algún sentido de justicia. Ellos no van a volver, pero no podemos dejarlos como de que no pasó nada”.

En tanto, las investigaciones continúan sobre el caso del Ceremonia 2025, aunque aún no hay responsables. Las familias de Berenice y Miguel ya les dieron sepultura, pero siguen en espera de justicia.