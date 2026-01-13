Alfredo Adame está en problemas: Giran orden para que cumpla 30 horas ARRESTADO

Magaly Chávez, quien ha dicho que vivió un infierno con Alfredo Adame cuando fueron pareja, al calificarlo como alguien “loco” e “inestable”, que incluso alguna vez intentó dispararle, informó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de CDMX giró una orden para que el ganador de La Granja VIP cumpla con un arresto administrativo de 30 horas.

Esto ocurre luego de que Magaly lo demandó por daño moral, porque él aseguro que ella era una mujer transexual, y las autoridades dictaran medidas de protección. “Me encuentro muy feliz porque ya el señor, de su boca, no va a salir Magaly Chávez”, dijo la influencer.

Magaly Chávez ha despotricado contra Adame

Una de las primeras revelaciones de Magaly Chávez fue que su romance con Alfredo Adame fue completamente ficticio: una estrategia para impulsar la carrera del actor y conductor, ya bastante afectada por su conducta violenta. Este rumor ya había surgido en redes cuando se anunció el noviazgo, pero no fue confirmado hasta ahora.

“Me propuso que hiciéramos una relación, porque él ya viene de muchas peleas y necesita limpiar su imagen porque estuvo hasta en la política. Que en la calle lo golpeaban, que se pelaba con las sillas”, expresó Magaly, quien detalló en Un tal Fredo que accedió a esto pensando que tal vez la gente estaba juzgando mal a Alfredo Adame.

“Conforme pasaba el tiempo yo dije, ‘este señor pobrecito, si lo juzgan mal, vamos a conocerlo’ (...) yo lo conocí de Hoy”, aseguró la influencer.