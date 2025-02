Alfredo Adame creó una fuerte estrategia en contra de Lupillo en La Casa de los Famosos All-Stars: los detalles

¡ El drama en La Casa de los Famosos All Stars no para ! Esta semana, Alfredo Adame volvió a demostrar que no vino a hacer amigos, sino a ganar. Con una estrategia digna de telenovela, el presentador planea desestabilizar a Lupillo Rivera y quitarle poder dentro del reality. ¿Cómo? Usando su posición como líder y jugando sus cartas con precisión milimétrica. Aquí te contamos todo lo que pasó en la suite del líder y cuál es el plan maestro de Adame.

Después de que se llegara a la decisión de que Lupillo Rivera acompañara a Alfredo Adame en la suite del líder, las expectativas crecieron, pero nadie imaginó que sería el escenario perfecto para que Adame iniciara su estrategia.

El plan de Adame para desestabilizar a Lupillo Rivera

En una charla privada con Niurka y otros integrantes de la Casa de los Famosos All-Stars , Adame reveló su intención de ‘debilitar el poder’ de Lupillo Rivera. Adame planea usar a su favor el deseo del contante de tener el mando, y asegura que, de realizar las maniobras correctas, Lupillo terminará peleando con Nacho por el poder.

JAJAJA al principio nadie entendió la estrategia de Adame, pero por como andan de ardidos todos, parece que fue una jugada maestra. Salió estratega el viejito. #LCDLFAllStars #LCDLF5 pic.twitter.com/dGoOA1RcYw — Q U E E N (@dimeperra) February 27, 2025

Sin embargo, la jugada de Adame no ha sido bien recibida por todos. En redes sociales, algunos seguidores opinan que la estrategia es demasiado arriesgada y están seguro de que Nacho no entrará en el juego, además piensan que la jugada podría volverse en su contra. Otros consideran que Lupillo tiene la experiencia necesaria para enfrentar esta maniobra sin perder el control.

¿Una jugada arriesgada o una estrategia brillante?Mientras tanto, el resto de los habitantes observa con cautela el desarrollo de esta rivalidad. La tensión en La Casa de los Famosos All Stars está creciendo, y queda por ver si el plan de Adame logrará desestabilizar a Lupillo o si, por el contrario, lo fortalecerá en el juego.