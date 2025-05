Alex Kaffie recuerda que Nacho Lozano pidió que lo castigaran en Imagen TV y dice: “Espero paciente su caída”

Escribir de Nacho Lozano y evidenciar que puso condiciones para ser entrevistado en “Sale el sol”, bastó para que Alex Kaffie fuera castigado en imagen Televisión a petición del periodista... Tras los días de castigo, Kaffie decidió darse su lugar y renunciar, pero asegura que Lozano se ha encargado de cerrarle la puerta en la televisora.

Han pasado un par de años, y a decir de Alex Kaffie, él ha pasado por problemas económicos, pero espera pacientemente la caída de Nacho Lozano. Así lo reveló en un reciente capítulo de su programa de YouTube “Sin Lisonja”, donde relató:

“Se publica la columna y me manda llamar Alejandra Luke, la productora de Sale el sol, y me dice que Nacho estaba enojado y se fue a quejar. Por la tarde me dice que recibió instrucciones para suspenderme, a manera de castigo y sin goce de sueldo, una semana. Nacho fue armar lío con los ejecutivos y ellos para que no siguiera armando pedo, dijeron ‘está bien, vamos a castigar a Kaffie’”.

“Pero, ya consideré que había sido muy injusto, y sobre todo, una persona que critica, él arrasa con magistrados, con el expresidente, me pareció que Imagen había exagerado”, resaltó Kaffie, quien no se arrepiente de haber renunciado tras su ‘castigo': “Ya cuando me dijeron ‘regrésate’, dije ‘no, gracias’, hay que darse su lugar, si no te va a sobajar cualquiera”, dijo.

¿Podría volver a Imagen? Kaffie fue claro: “El licenciado Mauro Castillejos, cuando empezó a retomar los contenidos, un día me invitó a almorzar y fue muy educado, me dijo que a él le encantaría que yo trabajara en Imagen TV, pero que quien seguía encargándose de que yo tuviera las puertas cerradas es este malparido Nacho Lozano”.

Confesó que ha tenido problemas económicos

“A partir de eso vi muy mermada la economía. Mi mamá depende de mí y este sujeto me cerró el trabajo y por ende le quitó muchos beneficios a mi mamá”, confesó Kaffie, quien confesó que ha tenido que vender salsas con sus vecinos para comprar pan y leche para poner sobre la mesa”, dijo en su canal de YouTube.

“He llorado mucho, pero sé que mis próximas lágrimas van a ser de alegría”, dijo el comunicador. “Hoy estoy abajo, pero sé que mañana, el que va a estar abajo es Ignacio Lozano y ese día en esta casa tronaremos fuegos pirotécnicos”.

“Espero paciente su caída y veré como dicen el sabor de la venganza es un plato que se come frío”, remató Alex kaffie.

Alex Kaffie confirmó que lo castigaron por “capricho” de Nacho Lozano. Instagram

¿Qué fue lo que escribió Kaffie que molestó a Nacho Lozano?

En 2023, en su columna para El Heraldo, Kaffie reveló que Nacho puso condiciones para su visita a Sale el sol:

“El viernes que Ignacio Francisco López Ramírez, más conocido como ‘Nacho’ Lozano, fue a Sale el Sol a promocionar su noticiario, exigió que únicamente Paulina Mercado, ‘nadie más del matutino’ lo entrevistara”.

“No sé mis compañeros, pero yo ni codicio ni ansío ni anhelo entrevistarlo. Este servidor codicia, ansia y anhela entrevistar a Ciro Gómez Leyva, doña Elena Poniatowska y Pepa Flores ‘Marisol’, ¡no a ‘Nacho’ Lozano!”.