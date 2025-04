Aleska Génesis habla en exclusiva tras la pesadilla que vivió: "¡Dios nunca me soltó!”

Ni siquiera cuando fue novia del cantante Nicky Jam el nombre de Aleska Génesis había sonado tanto en los medios.

Su encarcelamiento después de ser eliminada de La Casa de los Famosos All-Stars acaparó todo tipo de titulares y la convirtió en el epicentro de la noticia.

Sin embargo, la modelo venezolana lamenta que su popularidad haya estallado por un suceso tan negativo, pero a la vez agradece que el oscuro episodio terminara y le diera paso a nuevas oportunidades en otros proyectos que el público disfrutará a través de Telemundo.

“DESPERTÉ DE UNA PESADILLA”

En entrevista exclusiva con TVyNovelas, la también reina de belleza confiesa cómo se mantuvo firme entre tanta turbulencia. “Ya por fin desperté de una terrible pesadilla, ahora me siento más fuerte, muy agradecida porque más allá de que me quisieron pisotear, humillar, encerrar, lo mío es muy espiritual y yo siento que Dios nunca me dejó sola, jamás me soltó porque mi fe se mantuvo siempre inquebrantable, indiferentemente del lugar al que iba, fíjate que en la misma cárcel yo me mantuve tranquila sabiendo que él iba a tener el control y que nunca me iba a abandonar. Yo sé que mucha gente no cree, pero soy testimonio de eso, de que cuando hay fe, los milagros existen”.

Aleska deja claro que no hubo ninguna negociación, ni pactos fuera de los tribunales, pues reitera que el perdón lo obtuvo de una manera genuina. “No entendí como una persona con tanto odio en su corazón, una persona que unos días antes hizo una entrevista diciendo que nos quería ver en la cárcel, que nunca nos iba a perdonar un caso que él mismo se inventó por venganza hacia mi hermana, luego se retractó”.

“Dios tocó su corazón y días después, él mismo, solo, de la nada, emitió un perdón para poder retirar todos los cargos. Mucha gente piensa que llegamos a un acuerdo económico y no fue así, eso no ocurrió, él solo tomó esa decisión drásticamente y yo sí siento que fue Dios que puso su mano ahí”.

Aleska Génesis fue la quinta eliminada de La Casa de los Famosos All-Stars Instagram

Esta desafortunada experiencia, de acuerdo con Aleska, le permitió hacer una “limpieza” de personas que están a su alrededor.

“Me sirvió muchísimo para, en todo este tiempo, valorar muchas cosas como la libertad y las personas, porque hubo gente que estuvo conmigo y personas que yo pensaba iban a estar, no estuvieron, otras que se mantuvieron y unas nuevas que llegaron a mí para apoyarme en mis peores momentos, por eso siento que hice como un filtro, pude hacer una limpieza a mi alrededor”.

“CAÍ EN DEPRESIÓN, LLORABA TODOS LOS DÍAS”

Según la polémica participante del reality show en el que Lupillo quiso conquistarla, no necesitó terapia para sanar sus heridas emocionales luego de la detención y posterior señalamiento por parte de la opinión pública. “Mi mayor psiquiatra y psicólogo es Dios, todo el mundo dice que yo estoy loca, y sí, lo estoy, es la locura más bonita que he vivido, puedo decirlo de esa manera.

Aleska Génesis explicó por qué no puede venir a México Instagram

Pero, efectivamente, caí en depresión, lloraba todos los días, desde el momento que me llevaron a la cárcel yo lloraba, pero sabía que Dios estaba ahí y yo hablaba con él, tuve que trabajar mi paciencia y mantener la fe porque el enemigo ataca para verte destruido”.

“Vivimos en un mundo que es injusto y a veces la ley está con la gente que tiene poder, contactos, esa es la realidad que vivimos; entonces, más allá de buscar justicia pedía misericordia, que Dios me diera tranquilidad, que me diera fuerza para soportar porque yo sabía que me estaba preparando para algo más grande”.

“Ahorita estoy consciente de que esto me tocaba vivirlo para ver otras perspectivas de lo que se vive en prisión, yo aprendí mucho en esa cárcel donde también había mujeres inocentes, conocí historias muy fuertes y vi de cerca el dolor de una injusticia”.