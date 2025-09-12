Alejandro Tomassi: interpretó a Miguel Hidalgo en “Gritos de amor y libertad” y luego le cerraron las puertas

El personaje de Miguel Hidalgo y Costilla en la serie “Gritos de muerte y libertad” le dio un nuevo impulso a la carrera de Alejandro Tomassi.

“Todos aprendimos algo distinto de nuestra historia y agradezco que me hayan dado el papel de uno de los héroes más humanos y sensibles que jamás haya conocido”, dino el actor cuando ganó el premio Luminaria de Oro, otorgado por Televisa.

Tomassi ha tenido una carrera larga pero al mismo tiempo marcada por la polémica en años recientes. Hablar públicamente de su orientación (es bisexual) y de una relación que estuvo marcada por la violencia y el escándalo generaron un vacío alrededor de Alejandro.

La serie de Televisa sobre la Independencia de México

Después de aquella memorable participación en “Gritos de muerte y libertad”, donde por primera vez se presentó en televisión una imagen del Padre de la Patria como un ser humano con dudas y defectos, Tomassi cayó en una espiral de problemas que se acentuaron con la pandemia.

El cura Hidalgo, según Alejandro Tomassi ViX

“Gritos de muerte y libertad” se puede ver actualmente en ViX. Se trata de una serie trabajada con rigor histórico para contar la travesía de los héroes de la Independencia de México que comenzó la madrugada del 16 de septiembre con el Grito de Dolores.

“Es la historia de los hombres y mujeres que cambiaron la historia de México, héroes que pelearon por la Independencia de México y guiaron a los mexicanos a la victoria y a obtener su libertad”, se lee en la sinopsis de ViX.

Aunque fue señalada por algunos historiadores de cometer el error de ser “presentista” (juzgar los acontecimientos a partir de una visión del presente), la serie fue un éxito comercial y de audiencia.

Las polémicas en torno a Tomassi

Para Alejandro Tomassi, sin embargo, fue una dura coincidencia porque a partir de entonces viviría una de las etapas más complicadas de su carrera.

Intentó, por ejemplo, recuperar su carrera de cantante pero desistió cuando se dio cuenta de que la única forma de ser escuchado era pagando payola a la radio.

Vino entonces un intento de chantaje de parte de una pareja anterior que terminó en un juicio que él ganó. No obstante, eso significó que se le cerraron las puertas de la televisión.

“Durante dos años no me llamaron para ninguna telenovela... bueno, ni para la Rosa de Guadalupe”, dijo en una entrevista con Mara Patricia Castañeda.

En 2025, volvió a la televisión con un papel en la telenovela “Juegos de amor y poder” y actualmente promueve un medicamento milagro.

También está nuevamente en los sets con las grabaciones de “Domenica Montero”.