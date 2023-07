‘Casi me vuelvo loca’, Raquel Perera cuenta su ruptura con Alejandro Sanz

Raquel Perera, expareja del popular cantante español Alejandro Sanz , vivió un complicado proceso de separación que tardó mucho tiempo en asimilar; de hecho, la psicóloga decidió contar sus vivencias a través de un libro para que sus hijos, Dylan y Alma, conozcan cómo pasó todo.

“Cuando conocí a papá permití, esta vez sí, que las mariposas del estómago viajaran libres por todo mi cuerpo”

“Para que no te olvides”, libro donde Raquel Perera narra cómo conoció a Alejandro Sanz , así como su dolorosa separación, está redactado como una larga carta en donde ella cuenta su historia de una forma fluida y novedosa.

“Cuando conocí a papá permití, esta vez sí, que las mariposas del estómago viajaran libres por todo mi cuerpo. Sin contemplar los miedos y corazas que más adelante actuarían de perímetro, me coloqué de puntillas, rondando el acantilado que separaba su vida de la mía, y descalza de certezas, pero sujeta de amor, me tiré al vacío”, comienza su narración la ex de Alejandro Sanz; aquí te presentamos algunos fragmentos de su historia de amor y posterior ruptura.

13 AÑOS DE CONVIVENCIA Y EL ADIÓS

“Supimos manejar muy bien durante trece años la difícil tarea de convivir, compartir baño y almohada. Y el día que decidimos separarnos fue doloroso para ambos. Puede que yo me llevara la parte más dura, pero fue triste para los dos. Nos miramos, nos abrazamos fuerte mientras nos hicimos la promesa de que haríamos todo lo posible para que os afectara lo mínimo”, cuenta Raquel Perera sobre los años que vivió con Alejandro Sanz y cómo fue su ruptura

“Hubo un paréntesis en todo ese proceso que me bajó a los infiernos por un rato. Casi me vuelvo loca, no distinguía la verdad de la mentira, pero afortunadamente he podido ordenar, perdonar y colocar todo aquello en un lugar con buenas vistas. Desde entonces debo reconocer que soy diferente. Ese adiós fue, posiblemente, la muestra de amor más grande que he hecho en mi vida”, se lee en este libro revelador.

El libro concluye con una visión más optimista, en donde Raquel Perera resalta la buena relación que tiene actualmente con Alejandro Sanz. “Fuimos amigos y ese amor que destila la amistad es el que perdurará, y lo más importante: siempre estaremos unidos en procurar ser los mejores padres para vosotros. Podéis cuestionaros todo lo que cuento en este libro, menos esto”, se lee al final de esta historia, que concluye con el triunfo de la unión y la amistad pese a las adversidades.