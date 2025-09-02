Suscríbete
Alejandro Sanz camina por las calles de Puebla y nadie lo reconoce

El español hizo un recorrido por las calles y puntos emblemáticos de Puebla.

September 02, 2025 • 
Ericka Rodríguez
“Música y México en vena. No puedo pedir más”.

El cantante español Alejandro Sanz decidió caminar por las calles del Centro Histórico del estado de Puebla, en México. Esto, previo a sus presentaciones en el Auditorio GNP Seguros. El intérprete de ‘El Alma al Aire’ aprovechó para disfrutar de la arquitectura colonial y cultural que caracteriza a la capital.

Alejandro compartió en sus redes sociales un video donde se le puede ver caminando, inicialmente entre vehículos esperando la luz verde de un semáforo, pero después llega a la acera para rodearse de puestos callejeros y personas que en su día a día no lo reconocieron.

El propio Sanz indicó que en su recorrido por la capital poblana visitó algunos de los sitios más emblemáticos como el Barrio del Artista, el Callejón de los Sapos y la zona de San José.

“Septiembre llegó y trae consigo la pregunta que necesito responderos. ¿Y ahora qué? La respuesta es clara: en 2 días nos vemos en Puebla para arrancar la gira. Música y México en vena. No puedo pedir más”, escribió el cantautor junto a fotografías donde muestra que esta todo listo para sus dos presentaciones.

En medio de su gira ‘¿Y ahora qué?’, que comprende 24 conciertos en septiembre y octubre, sorprendió que nadie a su paso lo reconoció. Alejandro iba caminando solo por la calle, vistiendo casual y únicamente cubriendo su cara con unas gafas. Tampoco necesitó elementos de seguridad.

En una reciente entrevista reveló que si pudiera dedicarle una canción a la ciudad, la titularía Susurros de Talavera. “Siento que las calles hablan, pero en voz bajita, como guardando secretos de siglos”.

En Puebla es donde arranca esta gira que promete convertirse en noches memorables llenas de sus éxitos.

Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
