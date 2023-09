Alejandra Lazcano revela cómo llegaron a su vida sus lindas mascotas

Ale Lazcano protagonizó en 2009 la telenovela Pobre diabla, y su último trabajo fue en la serie Un día para vivir

Nombres:

Aria, border collie; y Luna, de raza única.

Aria tiene 7 años, y Luna, 8.

¿Cómo llegaron a tu vida?

Una rescatista de animales nos ofreció a Luna, la sacó de un basurero, tenía siete meses. Y Aria fue un regalo de un amigo de mi esposo.

Con su esposo, Luna y Aria.

Juguete favorito:

A Luna no le gusta jugar, y Aria juega con todo, con cualquier hueso o pelota de hule.

Curiosidades:

Luna no come hasta que nosotros comemos, se sienta y escucha las conversaciones… Es como una personita disfrazada de animal, además, ¡le tiene pánico a las moscas!

Travesuras:

Cuando era bebé, ¡Aria se comió las patas de las sillas del comedor!

¿Dónde duermen?

Adentro de la casa, en su camita, tienen un espacio afuera de nuestra recámara.

¿Cuánto gastas en su cuidado?

Aproximadamente cinco mil pesos mensuales.

¿Qué haces con ellas cuando te vas de vacaciones?

Si las podemos llevar, lo hacemos, y si no, las cuida mi suegra porque me da pánico dejarlas en hotelitos y no disfruto el viaje, me pongo histérica pensando en cómo estarán.