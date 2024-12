Alana se incomodó cuando Josh Gutiérrez le intentó robar un beso en Hoy | VIDEO

Durante la semana de invitados en Las Estrellas Bailan en Hoy, Alana Lliteras dejó de bailar con La Divaza y tuvo de compañero a Josh Gutiérrez, excampeón de la competencia de baile matutina.

A ritmo de una bachata, la pareja brilló en la pista, con gran sensualidad y ritmo que convenció a la jueza de hierro Ema Pulido. Incluso Latin Lover dijo que había sido el mejor baile de Alana.

Pero al final del excelente número de baile, ocurrió un momento que evidentemente incomodó a Alana. En televisión se vio el segundo donde Josh Gutiérrez le quiso robar un beso al terminar la rutina, pero Alana quitó la boca de inmediato.

@programa_hoy ¡Con toda la sensualidad llegaron con una bachata a la semana de invitados @Alana✨ y JoshGutierrez! 🔥✨ #LasEstrellasBailanEnHoy ♬ Un Beso - Aventura

Alana Lliteras no pudo ocultar su incomodidad y volteó a ver la cámara con un rostro desencajado, pero no dijo nada. Galilea Montijo no lo notó y siguió el programa con normalidad.

Sin embargo, el público sí noto el intento de robo de beso, y también les resultó evidente la incomodidad de Alana.

Cabe mencionar que ambos dijeron que recién se conocieron antes de comenzar a ensayar. Solo tuvieron un día para aprenderse el número, y aunque lo hicieron muy bien, seguramente Alana no lo recordará como un buen momento.