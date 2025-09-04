Suscríbete
Famosos

Al interior de la casa en la que Piqué le fue infiel a Shakira y que ahora vendieron en 4 mdd

La mansión, ubicada en una de las colinas de Barcelona, fue motivo de disputa durante dos años pues Gerard Piqué quería rematarla

September 04, 2025 • 
Alejandro Flores
casa de pique y shakira.jpg

La casa está en una zona residencial de colinas

Google Maps

Es una mansión por la que pelearon durante los últimos dos años. Es decir, que ya separados, esta propiedad se convirtió en motivo de discordia entre Gerard Piqué y Shakira.

Los motivos de esta disputa fueron económicos en primer lugar pero también emocionales. La fachada de la casa se volvió popular sobre todo durante el proceso de ruptura entre ambas celebridades porque comenzaron a circular fotografías de los periodistas que insistían en captar los momentos en que Piqué llegaba para recoger o entregar a sus hijos.
Pero el interior de la casa es aún más impresionante que la fachada (la cual da la impresión de una fortaleza minimalista y posmoderna, con muros altos y lisos.

shakira sala.png

Recreación de la sala en la planta alta

Captura Sofoo

La ubicación es privilegiada: en lo más alto de una de las colinas de la Barcelona que se remodeló para las Olimpiadas del 92.

Más de Shakira
Shakira
Famosos
La premonición que Shakira tuvo con una de sus canciones: ‘Fue sobrenatural’
October 24, 2024
 · 
Santiago Acevedo
Shakira
Famosos
¡Atención México! Shakira confirmó la sexta fecha: ¿cuándo y dónde conseguir los boletos?
October 23, 2024
 · 
Santiago Acevedo


Tiene una alberca con medidas semiolímpicas y un edificio de dos plantas, la de arriba con un arranque que se convierte en balcón.

shakira grabacion.png

Shakira ensayando con sus amigos en la parte baja de la casa

Instagram

Shakira, mientas vivió ahí compartió algunos videos de ella con amigos mientras trabajaban en la composición o arreglos de canciones.
la casa tiene amplias estancias con ventanales que permiten la entrada de la luz natural.

¿Cuál es el rol de la casa en la historia de la ruptura de Shakira y Piqué?

Es la misma en la que, en algún momento de la ruptura, Shakira colgó una bruja apuntando a la propiedad contigua, en la que vivía la madre de Gerard Piqué.

shakira estanica.png

La luz natural es bellísima

Sofoo

También es una casa famosa por la versión de que Clara Chía entraba cuando Shakira estaba de viaje. Incluso se esparció el rumor de que la ahora novia de Piqué se comía la mermelada de la cantante colombiana y sus hijos.
La parte de la mermelada la negó Shakira dos años después pero efectivamente Clara entraba a esa casa, pues hay que recordar que era empleada de la empresa de Pqiué.

shakira himnsaio.png

La casa tiene un gimnasio

Instagram

Ahora la mansión se ha vendido en 4 millones de dólares, lo cual zanjó la disputa económica en la que Shakira exigía que la propiedad se vendiera cercana a su precio comercial (unos 10 millones) mientras que su ex esposo intentaba rematarla para venderla rápido.

Shakira Al interior de
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
izguiiredesaparecida.jpg
Famosos
El inquietante último mensaje de Marian Izaguire antes de desaparecer; Fiscalía de Michoacán la busca
September 03, 2025
 · 
Alejandro Flores
chupitos-hija-exclusiva.jpg
Famosos
Liliana Arriaga ‘La Chupitos’ y su hija Quetzali: lo suyo es hacer reír a la gente, pero han enfrentado hate
September 03, 2025
 · 
Liliana Lejarazu
ninel-conde-vuelve-casa.jpg
Famosos
Ninel Conde aclara en vivo que fue “cotorreo de chavas": No pactó su salida de La Casa de los Famosos México
September 03, 2025
 · 
MrPepe Rivero
yeri-mua-amenazas.jpg
Famosos
Yeri Mua fue amenazada de muerte; reviven video donde dice que vidente le predijo que moriría joven
September 03, 2025
 · 
MrPepe Rivero
MARIAJULIA-MONTERREY.jpg
Famosos
María Julia Lafuente sorprende al anunciar su retiro de Multimedios y la fecha exacta de su adiós
Rostro inconfundible del canal, así se despidió tras casi 50 años de trabajo.
September 03, 2025
 · 
MrPepe Rivero
viola-dorantes-paquita--.jpg
Famosos
Viola Dorantes prepara homenaje y defiende el legado de su hermana Paquita la del Barrio
La ausencia de Francisca no sólo le abrió un vacío emocional, sino también un reto espiritual.
September 03, 2025
 · 
Nayib Canaán
Wendy-Guevara-Ninel-Conde.jpg
Famosos
Wendy rompe el silencio y aclara por qué se enojó Ninel Conde con ella
En reiteradas ocasiones ‘El bombón asesino’ ha reiterado su enojo con Wendy.
September 03, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
cantante-dron-.jpg
Viral
¿Van por ella? Dron golpea cara de Susana Alvarado en pleno show... A un mes de ataque a balazos en su casa
La cantante de Corazón Serrano no la ha pasado bien.
September 03, 2025
 · 
MrPepe Rivero