Aislinn Derbez estalla y se le va con todo al médico que la criticó por decir que las emociones curan enfermedades

La reconocida actriz y modelo, Aislinn Derbez, ha estado en el centro de una controversia en las redes sociales debido a sus recientes declaraciones en su podcast “La magia del caos”. En este, la artista abordó junto al doctor Nirdosh Kohra el tema sobre cómo las emociones podrían causar enfermedades.

En el episodio transmitido en YouTube, Aislinn expresó su perspectiva sobre la relación entre las emociones y la salud física. Según ella, ambas están relacionadas y que si te encuentras estresado, triste o si estás pasando por un mal momento, esto puede afectar a tu salud física.

Aislinn Derbez generó controversia luego de varias declaraciones sin fundamentos. (Instagram/aislinnderbez)

Estas declaraciones se alinean con los principios del Bodhi Medicine, una disciplina promovida por el doctor Kohra. Este enfoque, según Kohra, no se centra en atacar las enfermedades desde su raíz, sino en eliminar los síntomas que producen.

La controversia se intensificó cuando Aislinn relacionó el contagio de su padre, Eugenio Derbez, con una situación traumática. Además, la actriz vinculó sus propios síntomas de Covid-19 a una ruptura amorosa.

Las redes sociales se han llenado de críticas hacia Derbez y Kohra, acusándolos de restar valor a la medicina convencional y promover el Bodhi Medicine. Usuarios de la plataforma X expresaron su descontento, señalando que estas afirmaciones podrían inducir a la gente a desconfiar de los tratamientos médicos establecidos.

Ante las críticas, Aislinn defendió el contenido de su podcast y a su invitado el Dr. Nirdosh Kohra asegurando que a ella le ha dado resultados positivos. La actriz compartió su experiencia personal al afirmar que ha logrado superar la mayoría de sus enfermedades a través del manejo de sus emociones, siguiendo las premisas del Bodhi Medicine.

Aislinn concluyó diciendo: “No estamos diciendo que todas las enfermedades son las emociones, no. Lo que causa un desequilibrio en mi cuerpo, mente, cerebro, son situaciones muy particulares que todos hemos vivido en la vida. No me crean a mí, no nos crean a nosotros, obsérvenlo”.