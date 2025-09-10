‘Aimep3’ reaparece tras perder 17 kilos; estuvo a punto de morir

“Espero no volver a estar en un hospital porque es muy feo”.

Hace un par de semanas se generó terrible preocupación por el estado de salud de la influencer ‘Aimep3’, quien entre una serie de rumores se dijo que había sufrido una infección considerable a raíz de su embarazo.

Fue Néstor Fly, amigo de la generadora de contenido, quien declaró que la influencer atravesaba por un fuerte problema de salud y que su vida corría peligro.

La cirugía que le hicieron para dar a luz a su bebé se le infectó, motivo por el que actualmente está recibiendo atención médica: “Se encuentra muy grave de salud. Su cesárea se le infectó por mala higiene y por sus enfermedades, y realmente la está pasando muy mal”, informó Néstor Fly.

Los rumores sobre el verdadero estado de salud de ‘Aimep3’ se salieron de control, pues incluso se rumoró que había muerto.

Sin embargo, fue a través de un live en sus redes sociales donde reapareció visiblemente más demacrada, para informar a sus seguidores que se encuentra bien pese a todo.

“Espero no volver a estar en un hospital porque es muy feo. Me adelgacé 17 kilos en 20 días, pero si tendré que volver, pues es por mi salud. Y pues ni modo, hay que fletárnosla otra vez”, dijo.

Además, indicó que su prioridad es poder recuperarse para cuidar a su hijo recién nacido.

¿Qué complicó su salud tras el parto?

La generadora de contenido relató que su condición se vio afectada por un par de personas que la confrontaron en su domicilio por acusaciones de maltrato animal, esto causó que la cesárea se reabriera y complicara su recuperación. Ante los hechos, Marisol, su nombre real, fue hospitalizada de emergencia.

Su permanencia en el hospital por 10 días obedeció a que no sólo se infectó su herida sino también a la atención que recibió.

¿Quién es ‘Aimep3’?

Marisol Domínguez Maya, popularmente llamada ‘Aimep3’ es una reconocida creadora de contenido, quien suele compartir su vida personal con sus seguidores, también hace tutoriales de cocina y maquillaje y colaboraciones con otros influencers.

Sus contenidos se han hecho virales en redes y también ha incursionado en la música.

