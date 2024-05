¡Ahora Shanik Berman! La conductora le echó la culpa a Lucerito de que se burlen de ella y estalló la polémica

Los polémicos comentarios de Shanik Berman ya la han metido en aprietos más de una vez: muy recordado fue, por ejemplo, el día que la presentadora se le hincó a “Pepillo” Origel para pedirle perdón luego de un incómodo intercambio de insultos que ambos famosos protagonizaron.

¿Shanik Berman tendrá que disculparse de rodillas otra vez? Muchos son los internautas que fantasean con esta posibilidad luego de que la periodista, sin pelos en la lengua, se lanzara en contra de Lucerito Mijares y asegurara que fue ella quien dio pie a las burlas en Qué importa.

TE RECOMENDAMOS:

¿POR QUÉ SHANIK BERMAN SE VIRALIZÓ? ESTA FUE SU OPINIÓN SOBRE EL TEMA DE LUCERITO MIJARES

Para Shanik Berman, los conductores Sofía Rivera Torres, Eduardo Videgaray y “El Estaca” no tuvieron la culpa de nada, pues sólo hicieron eco de unas declaraciones previas de Lucerito; incluso, le pidió a la gente que viera el video completo de la joven antes de emitir juicios:

“Ellos hicieron un chascarrillo de algo que ella dijo (…) fue ella, no lo dijeron ellos”

“¿Vieron el video de lo que dijo Lucero antes de que ellos lo comentaran? Tienen que verlo”, remarcó la conductora, quien aseguró que Sofía Rivera Torres, Eduardo Videgaray y “El Estaca” simplemente retomaron las declaraciones de Lucerito en Qué importa.

“Ellos hicieron un chascarrillo de algo que ella dijo (…) fue ella, no lo dijeron ellos”, estalló Berman, quien también aseguró que a ella, por ejemplo, no le importan las críticas sobre su físico debido a que es un riesgo que todas las figuras públicas corren.