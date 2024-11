Afirman que Pepe Aguilar no se entera de todas las críticas que pasan en redes por esta fuerte razón

Pepe Aguilar se la pasa defendiendo a su hija, Ángela Aguilar, de las críticas, sobre todo ahora que es esposa de Christian Nodal. Sin embargo, parece que sobre los chismes que hablan de él no está del todo enterado, según afirma la periodista Martha Figueroa.

“Dicen que Pepe, aun cuando lo ves siempre muy activo en las redes y todo. Que no está muy enterado de lo que pasa (…) Y los de su equipo le ocultan cosas”, contó la comunicadora en su programa “Con Permiso”, de “Unicable”.

El motivo, según se enteró Figueroa, era para que el cantante de “Por mujeres como tú” no se molestara y así es como mantienen al músico contento.

Esta declaración fue revelada meses después de que el papá de Ángela Aguilar tuviera un momento incómodo en una entrevista con Alan Tacher, en donde le preguntaron sobre lo que opinaba de “la indirecta” que le lanzó Cristy Nodal, su consuegra. Pero allí fue donde él dijo que no estaba enterado.

Martha también habló de este momento y relató que el equipo de Pepe le hizo señas a Tacher para que cambiara de tema, pues no le habían comentado nada al respecto: “Todos estaban haciendo señas de: ‘no, no, no’, porque no sabía nada de eso. Le habían ocultado la información para que no se enojara”.

¿Qué ‘indirecta’ le mandó la mamá de Nodal a Pepe Aguilar?

Cristy Nodal había enviado una indirecta a Pepe Aguilar en octubre, cuando Christian Nodal estaba hospitalizado por problemas de salud. En Instagram, la mujer publicó un mensaje que decía “Cuídemelo bien, que de acá para allá nada se habla, cuide muy bien sus estrategias y déjelos vivir en paz”.

Esta fue la indirecta que Cristy Nodal, mamá de Christian Nodal, le mandó a Pepe Aguilar. (Instagram)

Este supuesto reclamo se hizo viral rápidamente y muchos criticaron la actitud de Pepe en el matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal, sobre todo por su canción con el mismo nombre “Cuídemela bien”.