¿Adriana Fonseca deja atrás la ilusión de ser mamá? Esto nos confesó de la maternidad

Un rostro inolvidable de telenovelas icónicas vuelve a su tierra no sólo como figura consagrada, sino como símbolo de fuerza, aceptación y autenticidad. Y esta vez, lo hace en un carruaje real: Adriana Fonseca fue elegida Reina del Carnaval de Veracruz 2025, uno de los festejos más emblemáticos del país.

Su coronación se celebró el 27 de junio, en el corazón de su ciudad natal. Antes de viajar a su tierra, la actriz entabló una conversación con TVyNovelas en la que detalló cómo vive a plenitud sus 46 años, trabajando en lo que ama, con un matrimonio sólido y sin cargar traumas por la imposibilidad de tener hijos.

La protagonista de melodramas tuvo una pérdida en 2013 que causó eco en su organismo y en ese sueño de convertirse en madre. “Fue una experiencia horrible, espantosa y sé que muchas mujeres pasan por esto”, reveló con la calma que sólo la madurez emocional permite. Fue un embarazo ectópico, uno de esos que la medicina diagnostica como riesgo, y la vida termina como tragedia.

Tenía apenas mes y medio de gestación cuando todo se vino abajo, antes de mudarse definitivamente a Los Ángeles. “Después de esa pérdida que tuvimos, también me tuvieron que tratar de cierta forma, cortar un pedazo de adentro y eso complicó que me embarazara de la manera convencional”.

Lo dice sin dramatismo, sin pausa larga ni lágrimas teatrales. Lo cuenta como quien ya ha hecho las paces con el destino. “Lo intenté, claro que sí, pero entendí que si no se dio fue por algo”, asegura.

Hoy, Adriana Fonseca no carga con culpas ajenas ni expectativas impuestas. Es una mujer que ha decidido no vivir con traumas por no ser madre, en una sociedad que aún le cuesta entender que eso también es válido.

“Ya no estamos en los tiempos en los que o ser mamá era muy mal visto, te veían hasta con lástima, decían que uno era una quedada”, reflexiona. Y añade, con la honestidad que se agradece: “Siento que la mayoría de los padres no tienen la vocación, son padres porque es lo que toca, y no les importa abandonar o formar a un niño. No lo juzgo, pero no me gustaría eso para una criatura, además, el mundo no está en las mejores condiciones. Y si no se ha dado es por algo”.

“LOS ÚLTIMOS AÑOS LOS HE DEDICADO MÁS A MIS SUEÑOS”

Adriana no cierra las puertas del todo: “Mi esposo y yo pensamos que si la vida nos pone esa criaturita de la forma que sea, sí. Pero yo buscarla, no”. Y no es egoísmo, aclara, sino consciencia plena. “Estoy en una edad en la que no quiero ser abuela de los niños, y yo ya he adoptado a mucha gente de mi familia, entonces los últimos años los he dedicado más a mis sueños, a darme cosas a mí, porque antes lo daba todo a los demás, pero quedaba sin nada, en segundo plano”.

Quizá ahí esté su verdadera maternidad: en cuidarse, en escucharse, en sanarse. En entender que también es legítimo no tener hijos y aún así vivir una vida llena de amor, proyectos y significados. “Estaba en el afán de querer hacer feliz a todos”, confiesa, “pero ahora ya no”.

La actriz vive entre dos mundos: Los Ángeles y México. “Me fui a Estados Unidos en el 2007 que Televisa me mandó a hacer un proyecto”, recuerda. Desde entonces, su vida se divide entre los compromisos profesionales que la llaman a su país natal y la rutina diaria que ha construido con su esposo, el representante artístico Iker Calderón, en la ciudad californiana.